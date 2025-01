V Gruzínsku brutálne zbili lídra opozičnej strany Gachariu

Tbilisi 15. januára (TASR) - Lídra opozičnej strany Za Gruzínsko a bývalého premiéra Giorgiho Gachariu v utorok večer napadla skupina mužov. Hospitalizovali ho so zraneniami v oblasti tváre a hlavy, uviedla hovorkyňa strany pre agentúru Reuters. Totožnosť útočníkov nie je známa, ale strana z "koordinovaného útoku" na Gachariu viní vládny Gruzínsky sen. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



K bitke došlo v lobby hotela v meste Batumi na pobreží Čierneho mora, kde bol Gacharia na súdnom pojednávaní v prípade členov straníckej mládežníckej organizácie.



"Bol brutálne zbitý, ale prežil," uviedla hovorkyňa a poslankyňa Ana Buchukuriová. Gacharia na sieti Facebook napísal, že jeho stav je stabilný. Podľa lekárov utrpel zlomeninu nosovej kosti a otras mozgu. Z nemocnice ho medzičasom prepustili na vlastnú žiadosť.



"Tento politicky motivovaný útok je očividným pokusom zastrašiť opozíciu a potlačiť nesúhlasné hlasy," uviedla strana Za Gruzínsko vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra Interpress.



Gacharia je bývalým ministrom vnútra. Premiérom vo vláde Gruzínskeho sna bol v rokoch 2019 a 2021. Na tento post rezignoval a založil opozičnú stranu Za Gruzínsko.



V Gruzínsku sa koncom októbra konali parlamentné voľby. Podľa oficiálnych výsledkov zvíťazila s 54 percentami hlasov vládnuca strana Gruzínsky sen, ktorú Západ obviňuje z proruskej orientácie. Na druhom mieste skončila prozápadná Koalícia za zmenu s 11 percentami. Opozícia výsledok volieb neuznala a hlasovanie označila za zmanipulované.



Gruzínci od novembra organizujú nočné protesty v hlavnom meste Tbilisi a ďalších mestách. Reagujú tak na rozhodnutie vlády zastaviť prístupové rozhovory s Európskou úniou do roku 2028.



Proeurópske demonštrácie sa podľa Reuters stretli s tvrdým zásahom polície. Ľudskoprávne skupiny tvrdia, že zatknuté boli stovky ľudí a poukázali aj na bitky. Vláda postup polície obhajuje.



Reuters pripomína, že predseda najväčšej opozičnej strany Koalícia za zmenu Nika Gvaramia v decembri v Tbilisi upadol do bezvedomia, keď ho polícia pri zadržaní zrazila na zem. Neskôr ho uväznili na 12 dní za drobné výtržníctvo a neuposlúchnutie výzvy polície.



"Fyzická odveta a podnecovanie k násiliu voči občanom zo strany členov strany "Gruzínsky sen" sa stali súčasťou politickej scény," uviedla vo vyhlásení k utorkovému útoku na Gachariu Gruzínska asociácia mladých právnikov, ktorá sa zaoberá právami.