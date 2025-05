V Gruzínsku dolapili bývalého spolupracovníka Ivanišviliho

Tbilisi 27. mája (TASR) - Gruzínske úrady v utorok oznámili, že zadržali Giorgiho Bačiašviliho, bývalého spolupracovníka najvplyvnejšieho muža v krajine, expremiéra a miliardára Bidzinu Ivanišviliho, ktorý začiatkom roka ušiel z Gruzínska, kde ho v tom čase súdili pre obvinenia zo sprenevery kryptomeny za vyše 800 miliónov dolárov. TASR tom píše podľa správy agentúry Reuters.



Bačiašviliho odsúdili v neprítomnosti v zmienenom procese na 11 rokov väzenia za spreneveru, ktorej sa údajne dopustil voči Ivanišvilimu považovanému za de facto vodcu Gruzínska.



Bačiašvili v minulosti viedol Ivanišviliho investičný fond, spáchanie uvedených trestných činov popiera. Obvinenia sa týkali pôžičky z roku 2015 od Ivanišviliho banky Cartu, ktorú chcel Bačiašvili na založenie podniku na ťažbu kryptomien.



Bačiašvili tvrdí, že celá kauza je trestom za jeho niekdajší rozkol s Ivanišvilim i za to, že sa verejne postavil na stranu Ukrajiny napadnutej Ruskom. Aj gruzínska pobočka protikorupčnej organizácie Transparency International tvrdí, že v prípade chýbajú dôkazy a kauza zrejme odráža finančné záujmy najvplyvnejšieho muža v krajine.



Gruzínska tajná služba na Facebooku oznámila, že Bačiašviliho zadržala na juhu krajiny pri hraniciach s Arménskom a Azerbajdžanom, pričom ho dolapila vďaka anonymnému tipu. Bačiašvili je vyšetrovaný pre nelegálne prekročenie hraníc.



Z Gruzínska utiekol v marci ukrytý v aute cez hranicu s Arménskom, z ktorého sa následne presunul do ďalšej nemenovanej krajiny. Jeden z Bačiašviliho právnych zástupcov uviedol, že jeho klient bol nazad do Gruzínska zavlečený násilím, a vyjadril obavu, že mu tam hrozí mučenie.



Miliardár Ivanišvili založil vládnucu stranu Gruzínsky sen a dodnes je považovaný za skutočného lídra strany i štátu. Reuters píše, že Ivanišvili od vypuknutia vojny na Ukrajine otočil dovtedy prozápadný kurz Gruzínska na proruský a začal tvrdo potláčať opozíciu.



Spojené štáty na neho v decembri uvalili sankcie za zásah proti účastníkom masových protivládnych protestov, ktoré vypukli po tom, ako vláda ohlásila, že do konca roka 2028 pozastavuje prístupové rokovania s EÚ. Samotný Ivanišvili sa na verejnosti objavuje zriedka a k úteku svojho bývalého spolupracovníka ani jeho zadržaniu sa dosiaľ nevyjadril.