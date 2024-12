V Gruzínsku jedenásty deň po sebe pokračujú proeurópske protesty

Tbilisi 8. decembra (TASR) - Tisíce proeurópskych demonštrantov sa v nedeľu opätovne zhromaždilo v Gruzínsku, aby jedenásty deň po sebe protestovali proti rozhodnutiu vlády pozastaviť prístupové rozhovory s Európskou úniou. TASR píše podľa agentúry AFP.



Pred budovou parlamentu v metropole Tbilisi sa zhromaždili tisíce ľudí. Podľa reportéra agentúry AFP niektorí demonštranti búchali do kovových zábran blokujúcich vstup do parlamentu, mávali vlajkami EÚ, hlasno trúbili a pískali.



Na protestoch v sobotu polícia zadržala jedného z lídrov lídrov prozápadnej libertariánskej strany Girči, poslanca Cotneho Koberidzeho. Po prepustení na slobodu povedal, že ho na polícii zbili.



Protivládne demonštrácie sa v Gruzínsku konajú od 28. novembra, keď premiér Irakli Kobachidze vyhlásil, že vládna strana Gruzínsky sen sa rozhodla odložiť rozhovory o začatí prístupových rokovaní do EÚ na koniec roka 2028 a odmietnuť akékoľvek financovanie z Európskej únie.



Gruzínske médiá v sobotu informovali, že počas protestov v bolo zadržaných už asi 400 ľudí, pričom viac ako 300 ich bolo vystavených násiliu zo strany policajtov. Vek zadržaných sa pohybuje od 15 do 60 rokov. Medzi nimi bolo aj sedem cudzincov.