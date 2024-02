V Gruzínsku muž zabil na trhovisku štyroch ľudí, polícia ho zadržala

Tbilisi 9. februára (TASR) - Ozbrojený muž zastrelil štyroch ľudí na trhovisku v meste Rustavi na juhovýchode Gruzínska, následne ho zadržala polícia. V piatok o tom informovalo ministerstvo vnútra tejto krajiny na pobreží Čierneho mora. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Ministerstvo spresnilo, že podozrivý, ktorého identifikovalo iba ako muža narodeného v roku 1988, vystrelil niekoľko nábojov na trhovisku v Rustavi, priemyselnom centre so 126.000 obyvateľmi 25 kilometrov od hlavného mesta Tbilisi.



"Výsledkom sú štyria zabití vrátane strýka podozrivého, ktorý pracoval na trhovisku," uviedlo ministerstvo v oznámení a doplnilo, že podozrivého zadržali na mieste činu. Jednu osobu previezli so zraneniami do nemocnice. Motív činu nie je jasný.



Hromadné streľby sú v Gruzínsku pomerne zriedkavé. Ilegálne vlastnenie strelnej zbrane sa tam trestá šiestimi rokmi väzenia. Voľné zákony v tejto oblasti v krajine sprísnili v roku 2014.



Vlani dôstojník armády vo výslužbe zabil v kraji Kacheti na východe Gruzínska päť ľudí vrátane policajta a zranil ďalších päť príslušníkov, potom spáchal samovraždu.