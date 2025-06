V Gruzínsku od začiatku týždňa odsúdili štvrtého opozičného politika

Tbilisi 24. júna (TASR) - Gruzínsky opozičný aktivista Giorgi Vašadze bol v utorok odsúdený na sedem mesiacov väzenia za to, že sa nedostavil pred parlamentnú vyšetrovaciu komisiu. Súd mu zároveň na dva roky zakázal výkon verejných funkcií.



Informovala o tom agentúra AP, ktorá pripomenula, že v pondelok súd v Gruzínsku v podobných prípadoch odsúdil na trest odňatia slobody ďalších troch opozičných lídrov - Mamuku Chazaradzeho a Badriho Džaparidzeho zo strany Silné Gruzínsko, ktorí dostali po osem mesiacov odňatia slobody, a Zuraba Džaparidzeho z Koalície za zmenu, ktorý si odpyká trest odňatia slobody v trvaní sedem mesiacov.



Vašadze sa na vyhlásení svojho rozsudku nezúčastnil, do väzby ho vzali v kancelárii jeho politickej strany Áno Európe - Stratégia budovateľa, píše TASR.



V súdnej sieni sa v čase vynesenia rozsudku nad Vašadzem nachádzali viacerí opoziční lídri i exprezidentka Salome Zurabišviliová, podľa ktorej je vládna strana Gruzínsky sen „v paranoidnom stave, čo je klasickým znakom záverečnej fázy režimu“.



Podľa Zurabišviliovej konanie gruzínskeho vedenia poukazuje na vnútorné rozpory a strach panujúci v samotnom systéme. Podľa nej opozíciu i spoločnosť v Gruzínsku čakajú ťažké časy, ktoré sú náročné najmä pre mladých ľudí zapojených do pokojných protestov. Zurabišviliová napriek tomu zdôraznila potrebu pokračovať v nenásilných protestoch a v konsolidácii opozície okolo jednotnej stratégie.



Stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) ozrejmila, že oficiálnym cieľom spomínanej parlamentnej komisie je vyšetriť údajné zločiny spáchané počas predchádzajúcej vlády. Mandát komisie bol rozšírený aj na udalosti, ktoré sa stali po roku 2012.



Podľa zákona sa nevyhovenie požiadavkám dočasnej parlamentnej vyšetrovacej komisie - napríklad bojkotovanie predvolania na vypočutie - trestá pokutou alebo odňatím slobody až na jeden rok s odňatím práva zastávať funkciu alebo vykonávať politickú činnosť až na tri roky.