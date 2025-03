V Gruzínsku odsúdili exprezidenta za spreneveru na ďalších 9 rokov

Tbilisi 12. marca (TASR) - Gruzínskeho exprezidenta Michaila Saakašviliho poslal v stredu súd v Tbilisi na ďalších deväť rokov do väzenia za spreneveru. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters citujúcej z gruzínskych médií.



Súd v Tbilisi usvedčil Saakašviliho zo sprenevery deviatich miliónov lari z verejných zdrojov (takmer troch miliónov eur), priblížil agentúre AFP jeho právnik, pričom obvinenia označil za vykonštruované. Po oznámení verdiktu vypukol v súdnej sieni zmätok, pričom Saakašviliho stúpenci nazývali sudcu "otrokom" súčasnej vlády.



Saakašvili bol gruzínskym prezidentom v rokoch 2004 - 2013. V roku 2018 ho v neprítomnosti odsúdili za zneužitie právomocí na šesť rokov väzenia. Trest si odpykáva od roku 2021, keď bol zatknutý po svojom tajnom návrate do Gruzínska. Väčšinu trestu dosiaľ strávil vo väzenskej nemocnici, približuje Reuters.



Saakašvili je dnes v Gruzínsku veľmi polarizujúcou osobnosťou. K moci sa tam dostal po nekrvavej Revolúcii ruží z roku 2003, ktorá zvrhla vládu posledného sovietskeho ministra zahraničných vecí Eduarda Ševarnadzeho. Počas svojej vlády preorientoval smerovanie krajiny na Západ a začal realizovať ambiciózne reformy vo verejnom sektore, vďaka ktorým sa situácia v tejto kaukazskej krajine rýchlo zlepšila, komentuje Reuters.



Neskoršie roky jeho vlády však boli poznačené autoritárstvom, policajnou brutalitou a v roku 2008 aj vojnou s Ruskom. V roku 2012 jeho strana Zjednotené národné hnutie prehrala v prezidentských voľbách s koalíciou na čele s Bidzinom Ivanišvilim, miliardárom a zakladateľom aj v súčasnosti vládnuceho Gruzínskeho sna, ktorý je podľa mnohých dodnes faktickým lídrom krajiny.



Po skončení funkčného obdobia odišiel Saakašvili na Ukrajinu, kde v rokoch 2015 - 2016 pôsobil ako gubernátor Odeskej oblasti a získal aj ukrajinské občianstvo. V roku 2021 sa vrátil do Gruzínska napriek tomu, že tam bol predtým v neprítomnosti odsúdený za zneužitie právomocí. Po svojom príchode bol zadržaný a odvtedy je vo väzení, pričom všetky obvinenia popiera.