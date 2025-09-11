< sekcia Zahraničie
V Gruzínsku pre pašovanie výbušnín zadržali dvoch občanov Ukrajiny
Autor TASR
Tbilisi 11. septembra (TASR) - Gruzínsko vo štvrtok oznámilo, že zadržalo dvoch ukrajinských občanov obvinených z pašovania silných výbušnín zo susedného Turecka. TASR správu prebrala z agentúry AFP.
Na brífingu pre novinárov štátna bezpečnostná služba oznámila, že jej príslušníci „zastavili vozidlo prevážajúce 2,4 kilogramu hexogénu“. Vysoko účinná vojenská výbušnina je známa aj ako RDX.
„Štátna bezpečnostná služba a ministerstvo vnútra zadržali dvoch občanov Ukrajiny,“ uviedla bezpečnostná služba. Potvrdila, že začala vyšetrovanie na základe obvinenia z „nelegálneho držania a prepravy výbušnín“ a dodala, že ďalšie podrobnosti budú zverejnené v priebehu vyšetrovania.
