V Gruzínsku prepustili 700 štátnych zamestnancov za podporu protestov

Tbilisi 15. apríla (TASR) - V Gruzínsku dostalo výpoveď približne 700 štátnych zamestnancov za to, že podporili protesty proti rozhodnutiu vlády pozastaviť prístupové rokovania s Európskou úniou do konca roka 2028. Tvrdí to miestna pobočka mimovládnej organizácie Transparency International, píše TASR.



Náhle prerušenie cesty k dlhodobému a populárnemu cieľu Gruzínska vstúpiť do EÚ vyvolalo v krajine hnev verejnosti, napísala agentúra Reuters. Zamestnanci viacerých vládnych inštitúcií podpísali otvorené listy odsudzujúce tento krok vlády a vysokopostavení diplomati na niekoľkých zahraničných veľvyslanectvách na protest odstúpili.



Premiér Irakli Kobachidze začiatkom decembra povedal, že tieto otvorené listy predstavujú „sebaočistu“ od nelojálnych úradníkov v štátnej službe.



Transparency International Gruzínsko v najnovšej správe uviedla, že od decembra 2024 dostali výpovede úradníci v rôznych inštitúciách, a to z „politických dôvodov“. Prepúšťanie štátnych zamestnancov sa podľa nej najviac dotklo ministerstva obrany a radnice hlavného mesta Tbilisi, ale aj ústrednej volebnej komisie. Navyše, úplne zrušené boli dve inštitúcie - Výskumné centrum parlamentu Gruzínska a Úrad pre štátnu službu.



Noviny Georgia Today napísali, že v týchto agentúrach boli najmä z dôvodu reorganizácie, vypršania platnosti zmlúv alebo iných formálnych dôvodov prepustení alebo odvolaní z funkcie zamestnanci, ktorí podpísali protestné vyhlásenia proti pozastaveniu integrácie do EÚ alebo otvorene vyjadrili svoj kritický postoj k politike vlády.



Od vypuknutia protestov v novembri minulého roka vládna strana Gruzínsky sen opakovane pozmenila zákony upravujúce štátnu službu, ktoré viedli k oslabeniu právnej ochrany zamestnancov verejného sektora, píše Reuters.



Demonštrácie, ktoré stále pokračujú, vyvolali násilné potlačenie zo strany gruzínskych úradov, ktoré západné krajiny odsúdili. Na protestoch boli zadržané stovky ľudí vrátane opozičných politikov, aktivistov či novinárov.