V Gruzínsku prepustili z väzenia dvoch odsúdených lídrov opozície
Tbilisi 5. septembra (TASR) - Gruzínsky prezident Micheil Kavelašvili v piatok udelil milosť dvom väzneným opozičným lídrom - Mamukovi Chazaradzemu a Badrimu Džaparidzemu, ktorí sú spolupredsedami opozičnej strany Lelo. K ich omilosteniu došlo mesiac pred komunálnymi voľbami v Gruzínsku, ktoré už takmer rok čelí politickej kríze. Informovala o tom agentúra AFP.
Kavelašvili objasnil, že milosť opozičným politikom udelil práve teraz pre to, aby „nikto nemohol tvrdiť, že komunálne voľby sa konajú v podmienkach obmedzenej politickej súťaže.“
Lelo (vo voľnom preklade Zápas pre Gruzínsko) je jednou z dvoch opozičných strán, ktoré vo voľbách 4. októbra plánujú bojovať o priazeň voličov. Väčšina opozičných subjektov však voľby bojkotuje.
AFP dodala, že rozhodnutie strany Lelo postaviť kandidátov do volieb ešte viac prehĺbilo rozpory na tradične rozdelenej opozičnej scéne, ktorá súčasne neuznáva ani legimititu Kavelašviliho.
Chazaradze a Džaparidze, známi vládni kritici, boli v júni odsúdení na osem mesiacov väzenia a majú dvojročný zákaz pôsobiť vo verejnej funkcii, pretože odmietli vypovedať pred parlamentnou komisiou skúmajúcou údajné prípady zneužívania moci za vlády väzneného reformistického exprezidenta Michaila Saakašviliho.
Saakašvili bol odsúdený na viac ako desať rokov väzenia na základe rôznych obvinení, ktoré organizácie na ochranu ľudských práv označili za politicky motivované, doplnila AFP.
Opoziční lídri označili spomínanú vyšetrovaciu komisiu za nelegitímnu a namierenú proti kritikom súčasnej vlády. Podľa opozície je parlamentná vyšetrovacia komisia aj súčasťou snáh vládnej proruskej strany Gruzínsky sen zakázať hlavné opozičné hnutia v krajine.
