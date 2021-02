V Gruzínsku rastie napätie. Meliovo zadržanie odsúdili NATO i USA

Tbilisi 23. februára (TASR) - Situácia v gruzínskej metropole Tbilisi, kde niekoľko stoviek podporovateľov opozície protestuje proti utorňajšiemu zadržaniu vodcu opozičnej strany Zjednotené národné hnutie (UNM) Nikanora Meliu, sa vyostrila. Proopoziční demonštranti sa presunuli pred budovu parlamentu a na priľahlom území si rozložili niekoľko stanov. Informovala o tom agentúra Interfax. Polícia zatiaľ na postavenie stanov nereagovala.



Niekoľko stoviek ľudí sa zhromaždilo aj pred úradom vlády. Situácia tam je zatiaľ pokojná. K úradu vlády však stiahli policajné posily a príslušníkov jednotiek osobitného určenia.



Demonštranti pred úradom vlády podľa agentúry TASS tvrdia, že Meliovo zatknutie neakceptujú, a avizujú, že ich protest bude trvalý. Žiadajú tiež medzinárodné spoločenstvo, aby ich podporilo.



Melia bol zadržaný v utorok ráno v sídle UNM, kde sa ukrýval od 16. februára.



Jeho zadržanie sa uskutočnilo na základe rozhodnutia mestského súdu v Tbilisi, ktorý 17. februára nariadil vziať tohto politika do väzby pre nezaplatenie kaucie vo výške 40.000 lari (9929 eur). Ide o pokutu, ktorú súd Meliovi vyrubil za vzývanie na nepokoje na zhromaždení opozície z júna roku 2019.



Opozícia považovala toto stíhanie za politicky motivované a za pokus o nastolenie diktatúry. Svojich podporovateľov vyzvala, aby prišli na zhromaždenie na obranu Meliu.



Zatknutie lídra opozície odsúdilo aj americké veľvyslanectvo v Gruzínsku.



Vo svojom vyhlásení veľvyslanectvo uviedlo, že Meliovým zatknutím urobilo Gruzínsko "krok späť na demokratickej ceste štátov patriacich k euroatlantickej rodine".



Veľvyslanectvo USA deklarovalo, že je "mimoriadne znepokojené rozhodnutím vlády" lídra hlavnej opozičnej strany v krajine, založenej jej exprezidentom Michailom Saakašvilim. Vyjadrilo tiež ľútosť, že "výzvy USA a ďalších medzinárodných partnerov na zdržanlivosť a dialóg boli ignorované". "Sme znepokojení rétorikou, ktorú používa vedenie krajiny", pretože "rozdeľuje" spoločnosť, dodalo.



Vývoj v Gruzínsku sleduje aj aliancia NATO. Osobitný predstaviteľ generálneho tajomníka NATO pre strednú Áziu a Kaukaz, James Appathurai, označil v utorok Meliovo zatknutie za znepokojujúci krok. NATO podľa jeho slov očakáva, že Gruzínsko - ako partnerská a na členstvo ašpirujúca krajina - sa bude držať euroatlantických a demokratických štandardov.



Rozhodnutie súdu o Meliovom zadržaní a vzatí do väzby vyvolalo v Gruzínsku politickú krízu, keď gruzínsky premiér Giorgi Gacharia podal 18. februára demisiu pre nezhody vo vládnej strane Gruzínsky sen, ktoré sa týkali práve vykonania súdneho príkazu na vzatie Meliu do vyšetrovacej väzby.



V ten deň policajti podnikli prvý pokus o Meliovo zadržanie, ale jeho priaznivci zabránili policajtom vo vstupe do sídla UNM, kde sa v tom čase politik skrýval.



Pri druhom pokuse polícia v utorok ráno voči Meliovým obrancom použila aj slzotvorný plyn a donucovacie prostriedky.



Nikanor Melia je považovaný za jedného z najdôslednejších a najnekompromisnejších kritikov strany Gruzínsky sen a jej zakladateľa, miliardára Bidzinu Ivanišviliho.