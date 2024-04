V Gruzínsku schválili návrh sporného zákona o zahraničných agentoch

Tbilisi 16. apríla (TASR) - Gruzínski poslanci v utorok schválili prvotný návrh kontroverzného zákona o "zahraničnom vplyve", ktorý budú pravdepodobne nasledovať protesty. Kritizovaný návrh kopíruje represívny ruský zákon, TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Krajina je zo zákona pobúrená a Západ sa ho obáva, pretože podkopáva šancu Gruzínska na pripojenie sa k Európskej únii (EÚ).



Očakáva sa, že nová legislatíva bude schválená počas prvého čítania v priebehu utorka. Vládnuca strana Gruzínsky sen obsadzuje v parlamente drvivú väčšinu stoličiek a na schválenie novej legislatívy nepotrebuje opozičné hlasy.



Oponenti zákona na utorok zorganizovali masový protest, ktorý nasleduje po pondelkových demonštráciách, ktorých sa zúčastnilo asi 10.000 ľudí, pričom polícia zadržala 14 protestujúcich.



Zákon bude požadovať, aby každá nezávislá mimovládna a mediálna organizácia, ktorá dostáva viac ako 20 percent finančných prostriedkov zo zahraničia, bola zaregistrovaná ako "organizácia sledujúca záujmy cudzej moci".



Podobný zákon existuje v Rusku, tam sa používa na trestanie kritikov vlády a umlčanie nezávislých médií. Európska komisia vyzvala gruzínsku vládu, aby tento zákon neprijala, a uviedla, že je v rozpore s demokratickými reformami nutnými na to, aby krajina pokročila na ceste k členstvu v EÚ.



Gruzínsko v decembri získalo oficiálny štatút kandidátskej krajiny do EÚ. Tbilisi však musí najskôr reformovať svoj súdny a volebný systém, znížiť politickú polarizáciu, zlepšiť slobodu tlače a obmedziť moc oligarchov



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller minulý týždeň uviedol, že prijatie zákona "odkloní Gruzínsko od cesty k EÚ".



V krajine sa budú v októbri konať parlamentné voľby, ktoré sú považované za skúšku demokracie. Vládnuca strana začiatkom tohto mesiaca nečakane opätovne predložila parlamentu návrh zákona, ktorý pred viac ako rokom pre masívne protesty odložila.



Bývalá krajina Sovietskeho zväzu sa už roky usiluje o prehĺbenie vzťahov so Západom, ale súčasná vládnuca strana je obviňovaná zo snahy nasmerovať krajinu ležiacu na brehu Čierneho mora k Rusku, dodáva AFP.