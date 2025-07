V Gruzínsku v piatok cvičili jednotky NATO

Tbilisi 25. júla (TASR) - Rozsiahle vojenské cvičenie s účasťou síl z viacerých krajín NATO sa uskutočnilo v piatok neďaleko gruzínskeho hlavného mesta Tbilisi, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Manévre sa konali napriek obvineniam, že gruzínska vláda sa čoraz viac odkláňa od svojho prozápadného smerovania a približuje k Rusku, uvádza AFP. Agentúra však zároveň pripomína, že ambície Gruzínska vstúpiť do NATO sú zakotvené aj v tamojšej ústave.



Piatkové manévre sú súčasťou rozsiahlejšej série spoločných cvičení, ktoré sa majú konať od 21. júla do 8. augusta v Gruzínsku aj Turecku, informovalo gruzínske ministerstvo obrany. Tieto cvičenia nazvané Agile Spirit sa konajú raz za dva roky. Zúčastňuje sa na nich vyše 2000 vojakov z desiatich krajín, medzi nimi viac ako 800 amerických vojakov, no aj vojaci z Turecka, Nemecka, Rumunska, Bulharska, Poľska, Litvy, Moldavska a Ukrajiny.



Manévre sa začali spoločnou výsadkovou operáciou amerických a tureckých síl neďaleko mesta Adana na juhu Turecka, uviedlo velenie americkej armády pre Európu a Afriku (USAREUR-AF). Dodalo, že cvičenia „podčiarkujú záväzok USA k bezpečnosti a stabilite v oblasti Čierneho mora i dôležitosť silných aliancií a partnerstiev“ pri riešení bezpečnostných výziev.



Konkrétne v Gruzínsku zahŕňajú cvičenia poľný výcvik, nácviky ostrej streľby, operáciu s litovsko-poľsko-ukrajinskou brigádou i ďalšie manévre špeciálnych operačných síl.



Členské štáty NATO už v roku 2008 na summite v Bukurešti deklarovali, že Gruzínsko sa v budúcnosti stane členom Aliancie, dodnes k tomu však nedošlo. Navyše krátko po tomto summite došlo k bleskovej vojne medzi Gruzínskom a Ruskom, ktoré po utíchnutí zbraní vyhlásilo za samostatné štáty dva gruzínske separatistické regióny - Abcházsko a Južné Osetsko. Nezávislosť týchto regiónov medzinárodné spoločenstvo neuznáva, dodnes ich však ovládajú proruskí separatisti.