V Gruzínsku vyniesli rozsudky nad ďalšími proeurópskymi demonštrantmi
Medzi v stredu odsúdenými sú aj standupový komik Onise Cchadadze a známy gruzínsky herec Andro Čičinadze.
Autor TASR
Tbilisi 3. septembra (TASR) - Mestský súd v Tbilisi v stredu uznal 11 účastníkov proeurópskych protestov za vinných zo „skupinových akcií narúšajúcich verejný poriadok“ a odsúdil ich na dvojročné tresty odňatia slobody. Odborníci a kritici tento rozsudok vnímajú ako súčasť stupňujúceho sa zásahu proti opozícii a občianskemu disentu v Gruzínsku, informovala agentúra AFP.
Gruzínsko, ktoré je oficiálnym kandidátom na členstvo v Európskej únii, zažíva politický chaos od sporných parlamentných volieb v októbri 2024. Za ich víťaza sa vyhlásila vládnuca strana Gruzínsky sen, ale opozícia ju obviňuje z falšovania hlasovania. Súčasnej vláde sa vytýka aj smerovanie k autoritárstvu a tesnejšie väzby s Moskvou, čo však Gruzínsky sen popiera.
Medzi v stredu odsúdenými sú aj standupový komik Onise Cchadadze a známy gruzínsky herec Andro Čičinadze, ktorému bolo v máji na znak podpory a solidarity udelené členstvo v Európskej filmovej akadémii.
Toto súdne rozhodnutie bolo oznámené deň po tom, ako iný súd udelil 18 demonštrantom tresty od dvoch do dvoch a pol roka väzenia za podobné obvinenia.
Súdnym procesom predchádzala séria zadržaní mnohých opozičných lídrov, aktivistov a novinárov, čo na Západe vyvolalo veľké znepokojenie.
AFP pripomenula, že v Tbilisi sa už mesiace konajú protivládne protesty, aj keď účasť na nich sa postupne znižuje - demonštranti tvrdia, že to súvisí aj s represiami a zastrašovaním. V tejto súvislosti sa pripomína prísľub vedenia strany Gruzínsky sen pred minuloročnými voľbami, že má v pláne zakázať všetky hlavné opozičné strany.
Brusel varoval, že oslabenie demokratických inštitúcií, práva a slobôd občanov ohrozujú dlhodobé úsilie Gruzínska o členstvo v EÚ, ktoré je zakotvené v ústave a podľa prieskumov ho podporuje približne 80 percent obyvateľov. Spojené štáty a niekoľko európskych krajín uvalili sankcie na niektorých predstaviteľov vládnej strany Gruzínsky sen.
