V Gruzínsku zadržali bývalého prezidenta Saakašviliho

Tbilisi 1. októbra (TASR) - V Gruzínsku v piatok zadržali bývalého prezidenta Michaila Saakašviliho. Oznámil to na tlačovej konferencii gruzínsky premiér Irakli Garibašvili. Saakašvili pritom len pred niekoľkými hodinami na sociálnych sieťach oznámil, že sa nachádza v Gruzínsku. Informovali o tom agentúra TASS a AFP.



"Chcem oznámiť, že tretí gruzínsky prezident bol zadržaný a poslaný do väzenia," vyhlásil Garibašvili. Zároveň dodal, že bezpečnostné zložky mali informácie o pohybe Saakašviliho ešte v čase, keď sa nachádzal na Ukrajine, a celú situáciu mali pod kontrolou.



Saakašvili v piatok na sociálnej sieti Facebook oznámil, že sa po ôsmich rokoch vrátil späť do svojej rodnej krajiny a nachádza sa v meste Batum. Gruzínske ministerstvo vnútra však vtedy tvrdilo, že bývalý prezident gruzínske hranice neprekročil.



Saakašvili neskôr na sociálnych sieťach oznámil, že 2. a 3. októbra plánuje byť v Tbilisi, a vyzval ľudí, aby vtedy prišli na Námestie slobody v centre mesta, kde "budú spoločne spočítavať hlasy".



Bývalý gruzínsky prezident tiež vyhlásil, že ak by sa "uzurpátorskej vláde" podarilo zadržať ho ešte pred avizovanými pochodmi, "malo by to ešte viac upevniť" silu prívržencov opozície. Ubezpečil, že on sa nevzdá, a vyjadril nádej, že neustúpia ani jeho priaznivci.



Saakašvili bol gruzínskym prezidentom od roku 2004 do roku 2013, keď len niekoľko dní pred koncom svojho funkčného obdobia opustil krajinu. Následne ho v neprítomnosti odsúdili na tri roky väzenia za zneužívanie právomocí. Bývalý prezident navyše čelí v Gruzínsku aj ďalším obvineniam.



Saakašvili už dávnejšie oznámil zámer vrátiť sa do vlasti do októbrových volieb do orgánov miestnej samosprávy. Tieto voľby sú vnímané ako kľúčový test čoraz nepopulárnejšej vládnej strany Gruzínsky sen. Predstavitelia gruzínskeho vedenia opakovane vyhlásili, že exprezidenta zadržia ihneď, ako prekročí hranice.