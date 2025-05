V Gruzínsku zadržali vodcu opozície, policajti použili násilie

Tbilisi 29. mája (TASR) - Gruzínska polícia vo štvrtok zadržala opozičného lídra Niku Meliu, informovala agentúra AFP s tým, že ide o ďalší zásah vlády voči disentu.



Meliov advokát Giorgi Kondachišvili ozrejmil, že Meliu zastavila policajná hliadka a potom ho niekoľkí policajti - vrátane príslušníkov kriminálnej polície - s použitím sily zadržali a bez akéhokoľvek vysvetlenia odviedli. „V podstate ho uniesli. Policajti konali agresívne a bez vysvetlenia,“ dodal právnik.



Nikanor „Nika“ Melia je lídrom strany Achali (Nová) a kľúčovou postavou gruzínskej opozície. Momentálne ho čaká súdny proces za to, že odmietol predstúpiť pred parlamentnú komisiu, ktorá vyšetruje údajné zneužívanie právomoci v čase, keď bol prezidentom Gruzínska Michail Saakašvili. Meliovi v tejto kauze hrozí rok väzenia.



Stanica Echo Kaukazu doplnila, že Melia bol zadržaný v predvečer súdneho konania, na ktorom sa malo rozhodnúť o jeho prípadnom vzatí do väzby v spomínanej kauze.



Za odmietnutie spolupracovať so spomínanou parlamentnou komisiou je stíhaný aj iný opozičný líder - Zurab Džaparidze.



Túto komisiu vytvorila vo februári vláda strany Gruzínsky sen ako súčasť širšej iniciatívy - ohlásenej pred minuloročnými spornými voľbami - s cieľom postaviť hlavné opozičné strany mimo zákona. Takmer všetci opoziční lídri považujú toto grémium za nelegitímne a odmietajú s ním spolupracovať.



Gruzínsko sa zmieta v politickom chaose od sporných parlamentných volieb z októbra 2024, ktoré vyvolali masové protesty. Demonštranti obviňujú vládu z toho, že skĺzava k autoritárstvu a prikláňa sa k Moskve. Vláda tieto tvrdenia odmieta.



Napätie sa vystupňovalo v novembri 2024, keď premiér Irakli Kobachidze oznámil, že Gruzínsko odloží rokovania o členstve v EÚ až do roku 2028.