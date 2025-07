V Gruzínsku zatkli 2 ľudí za predaj uránu vhodného na výrobu zbraní

Tbilisi 17. júla (TASR) - Gruzínsko zadržalo dvoch mužov za údajný pokus o nelegálny predaj uránu na výrobu zbraní, uviedli vo štvrtok predstavitelia tejto kaukazskej krajiny, píše TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



Jednotky špeciálnych operácií a kontrarozviedky zadržali Gruzíncov s cudzincom, keď sa údajne pokúšali predať rádioaktívny urán, ktorý „by mohol byť využitý na výrobu výbušných zariadení alebo uskutočnenie teroristických útokov“, uviedli bezpečnostné služby. Obaja muži mali za urán získať tri milióny dolárov (v prepočte vyše 2,5 milióna eur), no než k tejto výmene peňazí za urán došlo, zatkla ich polícia v čiernomorskom prístavnom meste Batumi.



Agentúra uviedla, že „jadrový materiál“ by v prípade použitia zbrane mohol spôsobiť masívne škody s obrovským počtom obetí. Dodala, že sprisahanie bolo „odhalené a neutralizované v počiatočnom štádiu“.



Podozrivým hrozí za nezákonnú manipuláciu s jadrovým materiálom až desať rokov väzenia.



Už roky existujú obavy, že extrémistické skupiny by sa mohli dostať k nezabezpečeným rádioaktívnym materiálom z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. V Gruzínsku a susednom Arménsku, ktoré boli kedysi súčasťou Sovietskeho zväzu, sa v minulosti vyskytlo viacero prípadov pokusov o predaj rádioaktívnych látok vrátane pašovania uránu na výrobu zbraní.