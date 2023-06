V Guatemale sa konajú prezidentské a parlamentné voľby

Guatemala 25. júna (TASR) - Občania Guatemaly si v nedeľu volia prezidenta a zloženie parlamentu. O priazeň vyše deviatich miliónov oprávnených voličov sa v tejto stredoamerickej krajine uchádza 22 prezidentských kandidátov. TASR správu prevzala z agentúry AFP a AP.



Podľa najnovšieho predvolebného prieskumu pre noviny Prensa Libre je favoritkou s 21,3 percentami hlasov stredoľavá kandidátka Sandra Torresová, exmanželka bývalého prezidenta Guatemaly Alvara Colomu. Druhé miesto by obsadil s 13,4 percentami hlasov kariérny diplomat Edmond Mulet, vyplýva z prieskumu.



Na treťom mieste by skončila s podporou 9,1 percenta voličov pravicová kandidátka Zury Ríosová, dcéra bývalého vojenského lídra Efraina Ríosa Montta.



Títo traja kandidáti sú proti legalizácii potratov a sobášom osôb rovnakého pohlavia a prisľúbili, že zakročia proti násiliu a korupcii v tejto katolíckej krajine.



Pozorovatelia volieb očakávajú nízku účasť voličov, pričom žiadny z kandidátov by nemal získať nadpolovičnú väčšinou hlasov potrebnú na víťazstvo už v prvom kole. Prípadné druhé kolo volieb je naplánované na 20. augusta.



Mnohí Guatemalčania vyjadrili sklamanie po tom, čo úrady z volieb vylúčili troch opozičných kandidátov. Málokto z miestnych obyvateľov očakáva, že by tieto voľby konečne vyriešili chudobu, násilie a korupciu v tejto stredoamerickej krajine.



Medzi kandidátmi vylúčenými z volieb je aj Carlos Pineda, ktorý bol pôvodne podľa prieskumov favoritom na celkové víťazstvo. Úrady mu zakázali kandidovať pre údajné nezrovnalosti v jeho nominácii.



Občania Guatemaly si volia aj 160 poslancov, 340 starostov a 20 delegátov do medzištátneho Stredoamerického parlamentu. Volebné miestnosti sa otvoria o 7.00 h miestneho času (15.00 h SELČ).