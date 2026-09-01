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V Guinea-Bissau schválili reformu posilňujúcu právomoci prezidenta
Hlasovanie sa konalo necelých desať mesiacov po vojenskom prevrate a pred prezidentskými a parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať 6. decembra.
Autor TASR
Bissau 1. septembra (TASR) — Voliči v západoafrickom štáte Guinea-Bissau v nedeľnom referende schválili novú ústavu, ktorá rozšíri právomoci prezidenta. Volebná komisia v utorok oznámila, že za návrh hlasovalo 70 percent zúčastnených voličov. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.
Hlasovanie sa konalo necelých desať mesiacov po vojenskom prevrate a pred prezidentskými a parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať 6. decembra. Voliči odpovedali v referende na otázku, či súhlasia s tým, aby nadobudla platnosť nová ústava schválená Národnou prechodnou radou.
Reforma ústavy je súčasťou krokov vojenskej junty, ktorá tvrdí, že zmeny stabilizujú štátne inštitúcie pred návratom k civilnej vláde. Opozícia však vyzvala na bojkot referenda, poukazujúc na „obmedzenia verejných slobôd“ v Guinei-Bissau, ktorá dlhodobo zápasí s politickou nestabilitou.
Na základe novej ústavy sa zruší doterajší systém, v ktorom premiéra volila parlamentná väčšina. Prezident bude môcť vymenovať a odvolať predsedu vlády aj členov kabinetu a bude mať právomoc rozpustiť parlament.
Predsedníčka volebnej komisie Carmen Izaura Lobová označila hlasovanie za úspešné a vyzdvihla „profesionalitu a nasadenie“ volebných komisií. Účasť však bola nízka a do mnohých volebných miestností, ktoré popoludní navštívil redaktor agentúry AFP, prichádzali voliči len sporadicky, čo zrejme súviselo aj s intenzívnym ranným dažďom.
Armáda prevzala moc v Guinei-Bissau 26. novembra 2025, len tri dni po prezidentských a parlamentných voľbách, keď zvrhla vtedajšieho prezidenta Umaru Sissoca Embalóa. Táto krajina patrí medzi najchudobnejšie na svete a od roku 1974 v nej došlo k piatim úspešným a množstvu neúspešných pokusov o prevrat.
Hlasovanie sa konalo necelých desať mesiacov po vojenskom prevrate a pred prezidentskými a parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať 6. decembra. Voliči odpovedali v referende na otázku, či súhlasia s tým, aby nadobudla platnosť nová ústava schválená Národnou prechodnou radou.
Reforma ústavy je súčasťou krokov vojenskej junty, ktorá tvrdí, že zmeny stabilizujú štátne inštitúcie pred návratom k civilnej vláde. Opozícia však vyzvala na bojkot referenda, poukazujúc na „obmedzenia verejných slobôd“ v Guinei-Bissau, ktorá dlhodobo zápasí s politickou nestabilitou.
Na základe novej ústavy sa zruší doterajší systém, v ktorom premiéra volila parlamentná väčšina. Prezident bude môcť vymenovať a odvolať predsedu vlády aj členov kabinetu a bude mať právomoc rozpustiť parlament.
Predsedníčka volebnej komisie Carmen Izaura Lobová označila hlasovanie za úspešné a vyzdvihla „profesionalitu a nasadenie“ volebných komisií. Účasť však bola nízka a do mnohých volebných miestností, ktoré popoludní navštívil redaktor agentúry AFP, prichádzali voliči len sporadicky, čo zrejme súviselo aj s intenzívnym ranným dažďom.
Armáda prevzala moc v Guinei-Bissau 26. novembra 2025, len tri dni po prezidentských a parlamentných voľbách, keď zvrhla vtedajšieho prezidenta Umaru Sissoca Embalóa. Táto krajina patrí medzi najchudobnejšie na svete a od roku 1974 v nej došlo k piatim úspešným a množstvu neúspešných pokusov o prevrat.