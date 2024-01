V Haagu objavili časovú schránku so vzácnymi dokumentmi

Haag 30. januára (TASR) - V holandskom meste Haag v pondelok slávnostne otvorili 99 rokov starú časovú schránku, ktorú objavili počas renovačných prác pod jazdeckou sochou kráľa Viliama II. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Kovová schránka, ktorú pred novinármi otvoril starosta Haagu Jan van Zanen, ukrývala rozličné listy, historické dokumenty a knihy o bojoch Holanďanov proti Napoleonovi.



"Spravilo to veľmi pekný dojem z tých čias. Bola tam i báseň pre kráľa, ako aj báseň pre mesto a krajinu," povedal van Zanen. Schránka bola uložená v útrobách podstavca sochy. Tá vznikla v roku 1925 a nachádza sa pri komplexe budov Binnenhof, kde majú sídlo obe komory holandského parlamentu i premiér.



Objavené knihy predstavujú tri zväzky opisov bitiek medzi Viliamom II. a Napoleonom vo francúzštine vrátane bitky pri Waterloo v roku 1815 od vojenského historika Francoisa de Basa.



Objav časovej schránky prekvapil i odborníkov, ktorí o nej nemali žiadne údaje. "Je to veľmi veľké prekvapenie. Schránka bola zabudovaná v špeciálne vyrobenej komore, ktorá sa musela rozpíliť," uviedla Sophie Olieová, expertka na dejiny umenia mesta.



Haag už teraz plánuje pokračovať v tejto tradícii a pri výmene sochy v roku 2028 uloží do jej podstavca vlastnú časovú schránku, povedal starosta. "Požiadame obyvateľov Haagu, aby nám poradili, čo do schránky vložíme pre tých, ktorí ju budú otvárať o 100 rokov," vyhlásil van Zanen.