Medzinárodné centrum v Haagu sa bude zaoberať agresiou proti Ukrajine

Haag 3. júla (TASR) - V pondelok sa v Haagu oficiálne otvára Medzinárodné centrum pre stíhanie zločinu agresie proti Ukrajine (ICPA). Ide o prvý krok k potenciálnemu stíhaniu ruských predstaviteľov za vojnové zločiny spáchané na ukrajinskom území, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



V rámci ICPA budú spolupracovať prokurátori z Kyjeva, Európskej únie, Spojených štátov a Medzinárodného trestného súdu (ICC) v Haagu. Centrum bude vyšetrovať a zhromažďovať dôkazy, ktoré by mohli byť v budúcnosti použité počas prípadného súdneho procesu s predstaviteľmi Kremľa za ruskú inváziu na Ukrajinu.



Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu (Eurojust), v rámci ktorej bude nové stredisko fungovať, avizovala, že na pondelkovej tlačovej konferencii pri príležitosti otvorenia ICPA vystúpia ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin, prokurátor ICC Karim Khan, zástupca generálneho prokurátora USA Kenneth Polite a eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders.



AFP pripomína, že ICC, ktorý má tiež sídlo v Haagu, vyšetruje špecifickejšie vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, no nemá mandát na vyšetrovanie rozsiahlych zločinov agresie. ICC už v marci vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina za nelegálne deportácie ukrajinských detí.



Kyjev však už od vlaňajšieho objavenia zmasakrovaných tiel civilistov v meste Buča po stiahnutí sa ruských jednotiek z oblasti Kyjeva vyzýval na vytvorenie špecializovaného tribunálu. Tieto výzvy podporila i časť medzinárodného spoločenstva a Európska komisia (EK) preto vo februári informovala o založení ICPA, ktorý by mohol byť akýmsi dočasnou platformou na ceste k vytvoreniu takéhoto tribunálu.



AFP podotýka, že zatiaľ nie jasné, ako ako by mohol takýto potenciálny tribunál mohol byť zriadený, respektíve na akej báze by mohol fungovať. Ukrajina podporuje možnosť, že by mohol vzniknúť na základe rezolúcie Valného zhromaždenia OSN.



Niektorí západní spojenci Kyjeva sa ale obávajú, že by sa na vznik takéhoto medzinárodného súdu nenašla dostatočná podpora. Vyzývajú preto na vytvorenie akéhosi hybridného tribunálu, v ktorom by spoločne pôsobili ukrajinskí aj zahraniční sudcovia.