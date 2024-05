V Haagu zamietli žiadosť Nikaraguy o zrušenie nemeckej podpory Izraelu

Haag 30. apríla (TASR) – Medzinárodný súdny tribunál (MSD) v Haagu v utorok zamietol žiadosť Nikaraguy o zastavenie nemeckej vojenskej a inej podpory Izraelu a obnovu financovania Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA). TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Na vydanie zákazu nie sú podľa MSD splnené právne podmienky, žiadosť Nikaraguy preto zamietol pomerom hlasov 15:1. Nemecké ministerstvo zahraničných vecí rozsudok privítalo vyhlásením na sociálnej platforme X.



Súdny tribunál však žiadosť úplne nezmietol zo stola a rozhodol sa vypočuť argumenty oboch strán. Nikaragua tvrdí, že Nemecko poskytovaním podpory Izraelu zlyhalo pri plnení svojej povinnosti brániť genocíde v Pásme Gazy. Proces zrejme potrvá niekoľko mesiacov až rokov.



"(MSD) je naďalej hlboko znepokojený katastrofickými životnými podmienkami Palestínčanov v Pásme Gazy," vyhlásil predseda MSD Nawaf Salám. Dodal, že súdny dvor považuje za mimoriadne dôležité pripomenúť všetkým krajinám ich povinnosti spojené s dodávkami zbraní stranám zapojeným do ozbrojeného konfliktu, aby sa minimalizovalo riziko ich použitia na porušovanie medzinárodného práva.



Nemecko je po Spojených štátoch druhý najväčší dodávateľ zbraní do Izraela. Krok Nikaraguy, kam v minulosti emigrovalo množstvo Palestínčanov, bol najnovším právnym pokusom zastaviť ofenzívu Izraela v Pásme Gazy. Minulý rok obvinila Izrael z genocídy Juhoafrická republika, čoraz častejšie sa ozývajú aj výzvy na zastavenie dodávok zbraní Izraelu.



Izrael dôrazne odmieta obvinenia z genocídy a tvrdí, že konal v sebaobrane po teroristickom útoku hnutia Hamas 7. októbra minulého roka. Počas neho na juhu Izraela zahynulo viac než 1200 osôb a niekoľko stoviek bolo odvlečených ako rukojemníci do Pásma Gazy. Vojna si tam odvtedy vyžiadala viac než 34.000 palestínskych obetí.