V Hamburgu po parlamentných voľbách zvíťazili sociálni demokrati

Hamburg 2. marca (TASR) - Sociálni demokrati (SPD) odchádzajúceho nemeckého kancelára Olafa Scholza v nedeľu zvíťazili v krajinských voľbách v severonemeckej mestskej spolkovej krajine Hamburg so ziskom viac ako 30 percent. Vyplýva to z exit pollov televízií ARD a ZDF, informuje o tom TASR podľa agentúry DPA.



Podľa odhadov televízií o druhé miesto súperia kresťanskí demokrati (CDU), ktorí pred týždňom zvíťazili vo voľbách do Spolkového snemu, so Zelenými. Krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) má menej ako 10 percent.



Výsledok podľa DPA môže pripraviť pôdu pre ďalšiu stredoľavú koalíciu medzi SPD a Zelenými, ktorí v Hamburgu spoločne vládnu od roku 2020.



Hamburg s dvoma miliónmi obyvateľov je druhým najväčším nemeckým mestom a nachádza sa v ňom najväčší prístav v krajine. Spoločne s Berlínom a Brémamy je jedným z troch nemeckých mestských spolkových krajín. Dlhodobo je baštou SPD.