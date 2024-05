V Hamburgu začali súdiť Sýrčana obvineného z vojnových zločinov

Hamburg 17. mája (TASR) - V nemeckom prístavnom meste Hamburg sa v piatok začal súdny proces so 47-ročným Sýrčanom, ktorý je podozrivý z účasti na vojnových zločinoch spáchaných provládnymi polovojenskými jednotkami v Sýrii v rokoch 2012 – 2O15, informuje TASR.



Ako spresnila agentúra DPA, obvinený vstúpil na územie Nemecka vo februári 2016. Zadržaný bol 2. augusta minulého roku v Brémach na severozápade Nemecka.



Obžaloba tvrdí, že obvinený muž bol jedným z veliteľov milícií známych pod názvom Šabbíha, ktoré sú lojálne klanu sýrskeho prezidenta Bašára Asada a pôsobili v obvode at-Tadámun v sýrskom hlavnom meste Damask.



Príslušníci týchto milícií sa údajne dopúšťali svojvoľného zadržiavania ľudí na kontrolných stanovištiach za výkupné, nútili ich vykonávať otrocké práce alebo ich aj mučili. Predpokladá sa, že v spolupráci s vojenskou tajnou službou sa tieto milície podieľali aj na násilnom potlačení opozície.



Nemecká spolková prokuratúra vzniesla voči 47-ročnému Sýrčanovi 21 obvinení zo zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov. Muž sa k jednotlivým bodom obžaloby zatiaľ nevyjadril, dodala DPA.



Občianska vojna v Sýrii sa začala v roku 2011 po tom, ako tam vypukla vlna protestov proti vláde prezidenta Bašára Asada a jedinej vládnucej strane Baas. Tieto protesty nadväzujúce na tzv. arabskú jar prerástli do násilností a bojov medzi ozbrojenými protivládnymi silami a armádou a neskôr vyústili do občianskej vojny s medzinárodnou účasťou.