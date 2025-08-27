Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. august 2025Meniny má Silvia
< sekcia Zahraničie

V hamburskom prístave sa po rozsiahlom požiari ozývali ďalšie výbuchy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Plamene zachvátili v noci na stredu v prístave dva kontajnery, ktoré následne museli byť uhasené z bezpečnej vzdialenosti a pomocou vodných diel.

Autor TASR
Hamburg 27. augusta (TASR) - V prístave v severonemeckom Hamburgu došlo v noci na stredu k ďalším výbuchom. Zazneli po tom, čo tam v utorok uhasili vyše 40 hodín vyčíňajúci požiar, informuje TASR na základe stredajšej správy agentúry DPA.

Plamene zachvátili v noci na stredu v prístave dva kontajnery, ktoré následne museli byť uhasené z bezpečnej vzdialenosti a pomocou vodných diel, uviedol v stredu hovorca hamburského hasičského zboru. Hasiči medzi kontajnermi zároveň vytvorili tzv. vodné clony, aby zabránili rozširovaniu plameňov.

V stredu ráno v prístave stále zasahovalo asi 30 hasičov, hasili ešte tlejúce uhlíky a kontrolovali kontajnery. Až keď dokončia svoju prácu, začne sa vyšetrovanie príčiny požiaru.

Požiar horel v hamburskom prístave - do utorkového rána - vyše 40 hodín. Podľa skoršieho vyjadrenia hasičského zboru sa do prístavu rozšíril z vozidla zaparkovaného v sklade.

Na jeho uhasenie boli nasadené aj vodné delá, pričom počas požiaru zrejme explodovalo niekoľko tlakových plynových nádob, v ktorých sa pravdepodobne nachádzal oxid dusný, ľudovo nazývaný aj rajský plyn. Z okolia bolo evakuovaných približne 25 ľudí vrátane troch zranených osôb.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb