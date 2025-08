V Helsinkách už rok nezaznamenali žiadne úmrtie pri dopravnej nehode

Helsinki 2. augusta (TASR) — Vo fínskom hlavnom meste Helsinki, ktoré má približne 690.000 obyvateľov, sa už viac ako rok nestala dopravná nehoda so smrteľnými následkami. Naposledy k nej došlo začiatkom júla 2024 v mestskej časti Kontula, uviedol v sobotu portál nemeckého týždenníka Der Spiegel s odvolaním sa na správu verejnoprávneho telerozhlasu YLE.



K tomuto úspechu prispelo podľa dopravného inžiniera Roniho Utriainena viacero faktorov, no medzi najdôležitejšie patrí obmedzenie rýchlosti.



Na viac ako polovici helsinských ulíc – najmä v obytných zónach a v okolí škôl – je rýchlosť obmedzená na 30 km/h. Pred päťdesiatimi rokmi bola najvyššia povolená rýchlosť 50 km/h.



Kľúčovú úlohu zohráva aj infraštruktúra pre chodcov a cyklistov, ktorá bola v posledných rokoch výrazne modernizovaná. Polícia navyše prísnejšie kontroluje dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, nainštalovalo sa viac dopravných kamier a automatizovaných systémov na kontrolu dodržiavania predpisov.



„Verejná doprava v Helsinkách je vynikajúca, čo obmedzilo používanie áut a tým aj počet vážnych nehôd,“ poznamenal Utriainen.



V Helsinkách sa výrazne znížil aj počet ľudí zranených pri nehodách. V roku 2023 ich bolo 277, čo je historické minimum. Je to v ostrom kontraste s takmer 1000 nehodami so zraneniami, ktoré sa každoročne zaznamenávali koncom 80. rokov, keď sa počet úmrtí na cestách blížil k 30 ročne.



Zavádzanie rýchlostného limitu 30 km/h je trendom v celej Európe: Paríž, Brusel a Bologna ho zaviedli takmer všade, ďalšie mestá ako Lyon, Amsterdam a Edinburgh na najmenej 80 percentách ulíc. Podľa štúdie z roku 2024, ktorá analyzovala účinky tohto opatrenia vo všetkých týchto mestách, rýchlostný limit 30 km/h prispel k zníženiu počtu nehôd v priemere o 23 percent a počtu úmrtí a zranení o 37, resp. a 38 percent.