V Hesensku zastrelili komunálneho politika z CDU

Berlín 3. júna (TASR) - Nemeckého komunálneho politika Waltera Lübckeho z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) našli mŕtveho so strelným poranením hlavy v spolkovej krajine Hesensko, neďaleko mesta Kassel, kde pôsobil ako predseda tamojšej okresnej vlády. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na pondelňajšie vyhlásenie miestnej polície.



Lübckeho telo našli v noci na nedeľu na terase jeho domu v meste Wolfhagen. Výsledky pitvy podľa polície potvrdili, že tohto 65-ročného politika usmrtila strela z ručnej zbrane, ktorá ho zasiahla do hlavy z malej vzdialenosti. Na mieste sa však žiadna zbraň nenašla.



Prokurátor Horst Streiff uviedol, že nijaké dôkazy nenaznačujú, že by išlo o samovraždu. Prokuratúra začala trestné konanie pre podozrenie zo zabitia, pričom motív činu ani páchateľ zatiaľ nie je známy.



Agentúra AFP pripomína, že Lübcke sa v roku 2015 počas masového prílevu migrantov do Nemecka zasadzoval za práva žiadateľov o azyl, za čo si vyslúžil vyhrážky od príslušníkov krajnej pravice. Riaditeľka krajinskej polície v Hesensku Sabine Thurauová však pre médiá uviedla, že predošlé vyhrážky s jeho smrťou nijako nesúvisia.