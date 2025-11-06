< sekcia Zahraničie
V Himalájach je nezvestných sedem talianskych horolezcov
Od piatka bolo v dôsledku lavíny potvrdených deväť obetí na životoch, z ktorých traja boli takisto z Talianska.
Autor TASR
Káthmandu 6. novembra (TASR) - Sedem talianskych horolezcov je nezvestných v zasnežených Himalájach v Nepále, uviedli v stredu tamojší predstavitelia. Horolezci sú nezvestní od silných víchric a pádu lavíny, ktoré v uplynulých dňoch pripravili o život najmenej deväť ľudí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Od piatka bolo v dôsledku lavíny potvrdených deväť obetí na životoch, z ktorých traja boli takisto z Talianska. Ministerstvo zahraničných vecí v Ríme vo vyhlásení uviedlo, že „miestne úrady doposiaľ potvrdili smrť troch Talianov... a nie sú správy o siedmich ďalších Talianoch“.
Chodníky sú v odľahlých himalájskych údoliach nepriechodné v dôsledku silných víchric, pripomína AFP.
Riaditeľ nepálskeho rezortu pre cestovný ruch Himal Gautam potvrdil, že doposiaľ nie sú bezprostredné správy o siedmich osobách, ktoré sú nahlásené ako nezvestné. Nepálske úrady by mali k dispozícii ich záznamy, ak by išlo o horolezcov podnikajúcich technický výstup, čo naznačuje, že nezvestní boli na túre vo vlastnej réžii.
V pondelok zasiahla lavína skupinu 12 ľudí v základnom tábore 5630 metrov vysokého vrcholu Yalung Ri v strednom Nepále neďaleko hraníc s Čínou. Okrem spomínaných troch Talianov tam prišli o život aj dvaja Nepálčania a jeden nemecký i jeden francúzsky horolezec, pripomína AFP.
Preživší horolezci opisovali, ako na skupinu dopadli „kusy“ ľadu a niektorých z nich pochovali pod snehom.
V piatok v západnom Nepále stratili kontakt s dvoma talianskymi horolezcami, o ktorých sa neskôr potvrdilo, že zahynuli pri pokuse o zdolanie 6887 metrov vysokej hory Panbari.
V Nepále sa nachádza osem z desiatich najvyšších vrcholov sveta vrátane Mount Everestu, a krajinu každoročne navštívia stovky horolezcov a turistov.
V priebehu minulého týždňa prinieso cyklón Montha do Nepálu silné dažde a sneženie, v dôsledku ktorých zostalo množstvo horolezcov i turistov uviaznutých na obľúbených himalájskych trasách, dodáva AFP.
