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V hlavnom meste Indie bol taký smog, že prístroje naň nestačili
Meranie sa obnovilo až osem hodín po najsilnejšej vlne ohňostrojov, vtedy v jednej zo štvrtí zaznamenali viac ako 58-násobok denného limitu WHO.
Autor TASR
Naí Dillí 11. novembra (TASR) - Indickú metropolu Naí Dillí tento týždeň zahalil extrémny smog. Podľa indických úradov bol taký hustý, že jeho hodnotu prístroje ani nedokázali zmerať. Najvyššia hodnota, ktorú prístroje ešte dokážu zaznamenať, je pritom 66-krát vyššia ako horná hranica prijateľná pre ľudské zdravie podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Oficiálne merania sa na niekoľko hodín prerušili v noci z nedele na pondelok. Znečistenie vtedy prudko stúplo v dôsledku ohňostrojov počas hinduistického sviatku svetiel Díválí. Opozícia obvinila vládu, že výpadky spôsobila zámerne. „Ako môžete veriť vláde, ktorá vypne meracie stanice a falšuje údaje?“ uviedol na sieti X opozičný politik Saurabh Bharadvádž.
Ústredný úrad pre kontrolu znečistenia obvinenia poprel. Podľa neho prístroje merajú jemné prachové častice PM2,5 len do určitej hranice a vyššie hodnoty systém automaticky vyradí. Pri extrémnych situáciách, ako sú ohňostroje počas Díválí, sa to môže prejaviť ako výpadok údajov.
Meranie sa obnovilo až osem hodín po najsilnejšej vlne ohňostrojov, vtedy v jednej zo štvrtí zaznamenali viac ako 58-násobok denného limitu WHO.
Častice PM2,5 prenikajú hlboko do pľúc a spájajú sa s rakovinou. Naí Dillí patrí k najznečistenejším hlavným mestám sveta - smog z dopravy, vypaľovania polí a priemyslu tam každú zimu ohrozuje zdravie a životy miliónov ľudí.
Oficiálne merania sa na niekoľko hodín prerušili v noci z nedele na pondelok. Znečistenie vtedy prudko stúplo v dôsledku ohňostrojov počas hinduistického sviatku svetiel Díválí. Opozícia obvinila vládu, že výpadky spôsobila zámerne. „Ako môžete veriť vláde, ktorá vypne meracie stanice a falšuje údaje?“ uviedol na sieti X opozičný politik Saurabh Bharadvádž.
Ústredný úrad pre kontrolu znečistenia obvinenia poprel. Podľa neho prístroje merajú jemné prachové častice PM2,5 len do určitej hranice a vyššie hodnoty systém automaticky vyradí. Pri extrémnych situáciách, ako sú ohňostroje počas Díválí, sa to môže prejaviť ako výpadok údajov.
Meranie sa obnovilo až osem hodín po najsilnejšej vlne ohňostrojov, vtedy v jednej zo štvrtí zaznamenali viac ako 58-násobok denného limitu WHO.
Častice PM2,5 prenikajú hlboko do pľúc a spájajú sa s rakovinou. Naí Dillí patrí k najznečistenejším hlavným mestám sveta - smog z dopravy, vypaľovania polí a priemyslu tam každú zimu ohrozuje zdravie a životy miliónov ľudí.