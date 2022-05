V hlavnom meste Mexika táboria stovky ukrajinských utečencov

Mexiko 4. mája (TASR) - Stovky ukrajinských utečencov táboria v hlavnom meste Mexika a čakajú, kým im vláda USA povolí vstup na americké územie. V stredu to napísala tlačová agentúra AP.



Približne 500 ľudí evakuovaných z Ukrajiny čakalo v utorok vo veľkých stanoch pod spaľujúcim slnkom, na zaprášenom poli na východnej strane rozsiahleho hlavného mesta Mexiko. Tábor je otvorený len týždeň a každý deň tam prichádza 50 až 100 ľudí.



Niektorí utečenci boli v meste Tijuana na hraniciach s USA, kde im povedali, že už ich neprijmú. Ďalší pricestovali na letiská v metropole Mexiko alebo v meste Cancún.



Vláda Spojených štátov koncom marca oznámila, že prijme do 100.000 ukrajinských utečencov. Do Mexika ich prichádzali denne stovky ako turisti. Smerovali do hlavného mesta alebo do Cancúnu a odtiaľ odlietali do Tijuany, kde z humanitárnych dôvodov čakali niekoľko dní na povolenie vstupu do USA cez hraničný priechod San Diego.