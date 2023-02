V hnutí ANO končí primátor Ostravy, ktorý pred voľbami podporil Pavla

Praha 13. februára (TASR) - Ostravský primátor Tomáš Macura, ktorý pred januárovými prezidentskými voľbami verejne podporil Petra Pavla a nie svojho straníckeho šéfa, odchádza z hnutia ANO. Uviedol to v pondelok na sociálnej sieti Twitter, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Rozhodol som sa k dnešnému dňu ukončiť svoje členstvo v ANO. Nemôžem sa zmieriť so smerovaním hnutia, ktoré je celkom odlišné od situácie v období môjho vstupu a súčasne som už stratil vieru v možnosť na tom ešte niečo zmeniť," napísal Macura.



Dodal, že na zastupiteľstve dá k dispozícii aj svoju funkciu primátora Ostravy. "Nechám svoje kolegyne a kolegov, nech rozhodnú, koho chcú, aby ich ďalej viedol," spresnil. Macura bol do primátorského kresla zvolený práve za hnutie ANO.



Ostravský politik kritizoval predvolebnú kampaň Andreja Babiša pred druhým kolom volieb. Spoločne s hejtmanom Moravskosliezskeho kraja Ivom Vondrákom verejne podporili Babišovho protikandidáta Petra Pavla, ktorého podľa vlastných slov aj volili. Vondrák bol tiež v predsedníctve hnutia, tejto funkcie sa vzdal na zasadnutí minulý týždeň. V ANO však zostáva ako radový člen.



Babiša po prehratých voľbách opustila aj časť jeho marketingového tímu. Po desiatich rokoch odišiel jeho hovorca Vladimír Vořechovský a marketér Marek Prchal. Spoluprácu ukončila aj Babišova dlhoročná "pravá ruka", manažérka Tünde Bartha. V čase, keď bol premiérom, viedla Úrad vlády.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)