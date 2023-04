V holandskom múzeu je vystavená replika Navaľného väzenskej cely

Amsterdam 1. apríla (TASR) - Replika cely s rozmermi dva krát tri metre, v akej je väznený ruský opozičný politik a kritik Kremľa Alexej Navaľnyj, je súčasťou výstavy o politických väzňoch naprieč storočiami s názvom "Umlčaní", ktorá od piatku prebieha v múzeu na holandskom zámku Loevestein. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Navaľného zadržali v januári 2021 po návrate do Moskvy z Nemecka, kde sa liečil po otrave nervovoparalytickou látkou a umiestnili ho na samotku v trestaneckej kolónii. V marci 2022 bol odsúdený na deväť rokov väzenia po tom, ako ho uznali za vinného z podvodu a pohŕdania súdom.



Na otvorení výstavy v Holandsku sa zúčastnila aj Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová, ktorá uviedla, že Alexej nesmie vo väzbe telefonovať s rodinou ani sa s nimi stretávať osobne. Povolený má podľa jej slov len kontakt s právnikmi. Jarmyšová poznamenala, že podmienky, v ktorých je Navaľnyj väznený, sú tvrdé aj na pomery autoritárskeho režimu.



Ako opísala, keď mal Navaľnyj v januári niekoľko týždňov horúčku, nemohol navštíviť lekára podľa vlastného výberu. Jeho cela nemá žiadnu ventiláciu ani teplú vodu. Okrem toho nemá priestor na cvičenie. "Momentálne je v trestnej cele... a jedným z dôvodov, prečo ho tam dali, je napríklad to, že si rozopol vrchný gombík na košeli," povedala Jarmyšová. Dodala, že z osobných vecí môže mať pri sebe len jednu knihu, hrnček a zubnú kefku.



Takmer verná kópia cely, do ktorej Navaľného umiestňujú, keď mu väzenské úrady udelia disciplinárny trest, bola v uplynulých týždňoch vystavená vo viacerých mestách Európy.