V Holandsku bolo vlani viac úmrtí ako pôrodov

Brusel/Amsterdam 4. januára (TASR) - V Holandsku v roku 2022 prvýkrát od roku 1900 zomrelo viac ľudí, ako sa narodilo. V stredu to uviedla národná štatistická agentúra CBS. O nárast populácie o 227. 000 ľudí sa zaslúžila najmä migrácia, informuje spravodajca TASR.



CBS spresnila, že počet obyvateľov dosiahol 17,8 milióna. Údaje, ktoré už zahŕňajú aj odhady za december, sú aktualizáciou predchádzajúcej prognózy z októbra.



Celkovo sa v Holandsku v roku 2022 narodilo 168.000 detí a zomrelo 169.000 ľudí. Najstaršie porovnateľné údaje, ktoré má CBS k dispozícii, pochádzajú z roku 1900. Skutočnosť, že zomrelo viac ľudí, ako sa očakávalo, je čiastočne spôsobené koronavírusom, no pre niektoré úmrtia sa nenašlo žiadne vysvetlenie, uviedol analytik CBS Dick ter Steege pre verejnoprávnu televíziu NOS. podľa jeho slov pôrodnosť v Holandsku klesá a úmrtnosť sa zvyšuje už dlhšie obdobie.



Celkovo sa počet obyvateľov Holandska minulý rok zvýšil o 227.000 osôb, čo je viac ako dvojnásobok oproti roku 2021, keď opatrenia súvisiace s koronavírusom spomalili imigráciu.



V roku 2022 sa do Holandska prisťahovalo 402.000 ľudí, o 150.000 viac ako v roku 2021, a z krajiny odišlo 174.000 ľudí. Značnú časť celkového nárastu cudzincov tvorili Ukrajinci utekajúci pred vojnou. Po nich nasledovali ľudia zo Sýrie, Turecka, Indie a Poľska. Do 1. decembra 2022 holandské úrady registrovali 89.000 občanov Ukrajiny.



Podľa NOS sa počet obyvateľov v Holandsku znížil iba v deviatich z 344 oblastí. Pribúdali obyvatelia miest, napríklad počet obyvateľov Amsterdamu vzrástol takmer o 38.000 ľudí a Amsterdam má teraz asi 921.000 obyvateľov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)