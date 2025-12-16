< sekcia Zahraničie
V Holandsku bude sídliť komisia pre nároky Ukrajiny voči Rusku
Komisia bude preskúmavať a rozhodovať o nárokoch prijatých registrom škôd a bude individuálne rozhodovať o priznaní kompenzácií.
Autor TASR
Haag 16. decembra (TASR) - V Holandsku bude sídliť Medzinárodná komisia pre posudzovanie nárokov pre Ukrajinu. Preverovať bude predovšetkým nároky za škody spôsobené Ruskom na Ukrajine a za údajné vojnové zločiny, oznámil v utorok na konferencii v Haagu holandský minister zahraničných vecí David van Weel. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Medzinárodná komisia je druhou časťou medzinárodného kompenzačného mechanizmu pre Ukrajinu a má vzniknúť pod záštitou Rady Európy, ktorá spolu s Holandskom hostí jednodňovú konferenciu v Haagu za účasti desiatok vysokopostavených predstaviteľov európskych krajín, šéfky diplomacie EÚ Kaje Kallasovej či ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Návrh dohovoru Rady Európy o zriadení komisie vypracovalo viac než 50 štátov a Európska únia. Platnosť nadobudne po ratifikácii 25 signatármi, pokiaľ budú zabezpečené dostatočné prostriedky na financovanie činnosti komisie. Podporu pre jej vznik naznačilo už vyše 35 štátov a očakáva sa, že dohovor podpíšu na utorkovom zasadnutí, uviedol pre Reuters nemenovaný zdroj.
Súčasťou komisie sa má stať aj existujúci register škôd spôsobených ruskou inváziou na Ukrajinu, ktorý za dva roky svojej činnosti prijal viac ako 80.000 nárokov podaných jednotlivcami, organizáciami a verejnými orgánmi na Ukrajine. Šéf holandskej diplomacie v tejto súvislosti zdôraznil význam odškodnenia ukrajinských obetí.
„Bez vyvodenia zodpovednosti nemožno konflikt úplne vyriešiť. A súčasťou tejto zodpovednosti je aj náhrada škôd,“ povedal van Weel na konferencii.
Zelenskyj v Haagu vyhlásil, že nestačí, aby bolo Rusko donútené pristúpiť na dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. „Nestačí prinútiť ho, aby prestalo zabíjať. Musíme Rusko prinútiť akceptovať, že vo svete platia určité pravidlá,“ uviedol.
Komisia bude preskúmavať a rozhodovať o nárokoch prijatých registrom škôd a bude individuálne rozhodovať o priznaní kompenzácií. Podrobnosti o tom, ako by sa vyplácali, sa však ešte musia doriešiť, uviedla agentúra Reuters s tým, že spočiatku sa hovorilo o využití ruských aktív zmrazených v EÚ, doplnených príspevkami členských štátov.
„Cieľom je stanoviť preverené pohľadávky, ktoré nakoniec uhradí Rusko. Uhradiť ich bude musieť skutočne Rusko, táto komisia za škody neručí,“ dodal Van Weel.
Nároky môže vzniesť ktokoľvek, kto utrpel škodu, stratu alebo zranenie spôsobené ruskými činmi spáchanými na Ukrajine alebo proti Ukrajine počas alebo po invázii 24. februára 2022. Nároky, ktoré sa týkajú porušení medzinárodného práva, môžu podať postihnuté osoby, spoločnosti alebo ukrajinský štát.
Svetová banka odhaduje, že náklady na obnovu Ukrajiny dosiahnu v nasledujúcom desaťročí 524 miliárd dolárov (447 miliárd eur). To je takmer trojnásobok ukrajinského HDP v roku 2024. Tento údaj sa však týka len obdobia od februára 2022 do decembra 2024 a nezahŕňa škody spôsobené v tomto roku, keď Rusko eskalovalo svoje útoky dronmi a raketami, ktoré cielili na verejné služby, dopravu a civilnú infraštruktúru na Ukrajine.
