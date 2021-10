V Holandsku budú covidpasy platiť zrejme aj po 1. novembri

Brusel/Amsterdam 8. októbra (TASR) - Je vysoko pravdepodobné, že covidpasy budú v Holandsku platiť aj po 1. novembri, aj keď sú náznaky, že dôjde k uvoľneniu viacerých protipandemických opatrení. Uviedli to v piatok spravodajský server DutchNews.nl a denník Telegraaf s odkazom na zdroje z prostredia vlády.



Vláda sa zaviazala, že epidemiologickú situáciu v krajine preverí koncom októbra, viac ako mesiac po tom, ako boli zavedené povinné covidpasy pre vstup do kaviarní, barov a na zábavné podujatia v interiéri.



Podľa denníka Telegraaf je však tlak pacientov s ochorením COVID-19 na nemocnice stále príliš vysoký na to, aby bolo možné covidpasy zrušiť.



V piatok sa v holandských nemocniciach nachádzalo 469 ľudí s koronavírusom, z toho 128 na oddeleniach intenzívnej starostlivosti. Miera nákazy sa od zavedenia covidpasov stále zvyšuje, v súčasnosti evidujú v priemere okolo 1800 nových prípadov nákazy denne. Hodnota R alebo miera reprodukcie sa zvýšila na viac ako 0,9.



Aj napriek tomu úrady plánujú niekoľko menších zmien. Napríklad koncertné haly bez miest na sedenie by mali mať opäť možnosť predávať lístky na maximálnu kapacitu a ak sa zníži miera nákazy, dôjde aj k zrušeniu povinnej polnočnej záverečnej pre kaviarne a kluby. Aj naďalej by však malo zostať v platnosti používanie ochranných rúšok v prostriedkoch verejnej dopravy či v uzavretých verejných priestoroch.



Úrady medzitým stupňujú výzvy na očkovanie populácie, lebo ešte okolo 17 percent dospelých obyvateľov krajiny nebolo zaočkovaných.



DutchNews.nl v tejto súvislosti upozornil, že po sérii pouličných protestov a niekoľkým právnym žalobám proti covidpasom nie je jasné, či kaviarne, reštaurácie a divadlá používajú "čítačky" QR kódov na covidpasoch, tak ako by mali, a či naozaj rešpektujú pravidlá zavedené v septembri.