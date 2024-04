V Holandsku chcú cez kamery zistiť koľko vtákov zabijú veterné turbíny

Brusel/Haag 19. apríla (TASR) - Nadnárodná energetická spoločnosť Vattenfall plánuje umiestniť infračervené kamery na jednu z veterných turbín v Severnom mori, aby spočítala, koľko vtákov zahynie vinou krútiacich sa lopatiek turbín. Na piatkovú správu servera DutchNews.nl upozornil spravodajca TASR.



DutchNews.nl pripomenul, že v súčasnosti rozhodnutie zastaviť alebo spomaliť turbíny veterných parkov záleží od ministerstva hospodárstva. Ministerstvo používa modely, ktoré predpovedajú možný úhyn vtákov v rušných obdobiach počas jari a jesene, keď milióny jedincov prelietavajú nad Severným morom na svojich migračných trasách.



V roku 2023 zastavili veterné turbíny v Severnom mori trikrát z dôvodu ochrany vtákov. Podľa odhadov odborníkov však každý rok zabijú okolo 50.000 vtákov.



Spoločnosť Vattenfall, ktorá je vo vlastníctve švédskeho štátu, okrem Švédska vyrába energiu aj v Dánsku, Fínsku, Nemecku, Holandsku a Spojenom kráľovstve. Predstavitelia spoločnosti tvrdia, že predpovede nedávajú presný obraz o situácii, pretože mŕtve vtáky padajú do mora a miznú v morských prúdoch.



Aj preto chce spoločnosť umiestniť zhruba 16 infračervených kamier na jednu z turbín v Severnom mori, ktorá je súčasťou pobrežného veterného parku asi 18 kilometrov od Haagu.



"Chceme otestovať tieto kamery a techniku umelej inteligencie, aby sa znížil počet mŕtvych vtákov. Chceme zistiť, koľko presne vtákov zahynie a za akých okolností," vyhlásil hovorca Vattenfall Jesper Kyed Larsen pre holandskú televíznu stanicu NOS. Podľa jeho slov to z dlhodobého hľadiska povedie k realistickejším predpovediam pre budúce morské veterné farmy a pomôže určiť, kedy treba vrtule zastaviť.



Pokus sa začne v auguste tohto roku a potrvá 12 mesiacov. Spoločnosť Vattenfall bude vykonávať testy v spolupráci s verejnou univerzitou vo Wageningene v Holandsku, ktorá sa špecializuje na výskum so zameraním na poľnohospodárstvo, technické a inžinierske predmety.



Podobné pokusy sa už konali na súši, upozornil DutchNews.nl. Vlani majitelia veľkej veternej farmy v Zeewolde uviedli, že na turbíny nainštalovali inteligentné kamery na sledovanie príletu orliakov morských, ktoré majú rozpätie krídel takmer poldruha metra, a podľa toho mohli včas zastaviť vrtule.