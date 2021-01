V Holandsku došlo k násilným protestom proti reštrikciám

Amsterdam 25. januára (TASR) - Sprísnené epidemiologické opatrenia a nový zákaz vychádzania vyvolali násilné protesty vo viacerých holandských mestách. Krátko pred začiatkom zákazu nočného vychádzania od 21.00 h došlo v nedeľu k výtržnostiam v najmenej desiatich mestách v krajine, oznámila polícia. Jej príslušníci zadržali po celej krajiny viac ako 200 osôb, informovala v noci na pondelok agentúra DPA.



Protestujúci hádzali na policajtov petardy a kamene, v Haagu podpálili viacero áut. V provincii Limbursko na juhovýchode krajiny povolali na pomoc vojenskú políciu. V meste Enschede pri nemeckej hranici sa terčom výtržníkov hádžucich kamene stala nemocnica. Vo väčšine týchto miest nastal podľa hlásení pohotovostných zložiek pokoj až okolo polnoci.



V sociálnych médiách sa v nedeľu objavili výzvy na výtržnosti. Holandskí politici víkendové násilnosti odsúdili. Konanie protestujúcich nemalo nič spoločné s oprávnenými politickými demonštráciami, vyhlásil minister spravodlivosti Ferd Grapperhaus. "Je to kriminálne správanie," zdôraznil.



Polícia už predtým v Amsterdame a Eindhovene ukončila nepovolené demonštrácie vodnými delami. Proti krízovým opatreniam podľa nej protestovali stovky demonštrantov, ktorí napádali policajtov. Z Eindhovenu, kde zadržali vyše 30 ľudí, hlásili aj vyplienené obchody a podpaľačstvo. V Amsterdame bolo zadržaných asi 170 osôb.



Podľa agentúry AP boli nedeľné násilnosti v Holandsku najhoršími od vypuknutia pandémie nového koronavírusu. V Amsterdame sa nepovolený protest konal už druhú nedeľu za sebou.



Nové násilnosti prišli len deň po výtržnostiach v meste Urk na severozápade Holandska, kde mladíci protestujúci proti reštrikciám podpálili v sobotu neskoro večer mobilné testovacie miesto a na policajtov hádzali petardy.



Práve v sobotu večer vstúpil do platnosti po prvý raz od začiatku pandémie zákaz nočného vychádzania v Holandsku. Obyvatelia krajiny nemôžu opúšťať domovy od 21.00 h do 4.30 h. Pokutu za porušenie zákazu, stanovenú na 95 eur, polícia v celej krajine počas prvej noci udelila približne 3600 ľuďom.