V Holandsku je kríza, pre údajný rasizmus odstúpila štátna tajomníčka

Amsterdam 15. novembra (TASR) - Štátna tajomníčka na holandskom ministerstve financií Nora Achahbarová, ktorá pochádza z Maroka, v piatok rezignovala na svoju funkciu. Podľa nej ide o protest proti údajným rasistickým výrokom iných členov vlády, ktorí zo zodpovednosti za antisemitizmus a útoky na izraelských futbalových fanúšikov v Amsterdame obvinili moslimských imigrantov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Achahbarovú, členku centristickej strany Nová spoločenská zmluva (NSC), údajne šokoval "extrémne rasistický jazyk", ktorý použili ostatní traja koaliční partneri počas uzatvorenej diskusie o násilnostiach v Amsterdame. Sama sa zatiaľ k svojmu odstúpeniu verejne nevyjadrila.



Holandská vláda, ktorej súčasťou je aj krajná pravica, po minulotýždňových cielených útokoch proti fanúšikom futbalového klubu Maccabi Tel Aviv po zápase s miestnym Ajaxom Amsterdam avizovala prísnejšie opatrenia proti antisemitizmu.



Geert Wilders, šéf krajne pravicovej Strany slobody (PVV), najsilnejšieho vládneho subjektu, podľa médií vyzýval na vyhostenie páchateľov a z útokov vinil mladých Holanďanov s marockými koreňmi. Premiér Dick Schoof zase hovoril o údajnom "integračnom probléme" s holandskými Maročanmi.



Opozičné strany medzičasom vyzývajú vládu, aby zverejnila zápisnicu z pondelkového stretnutia s cieľom zistiť, čo bolo v skutočnosti povedané. Apelujú tiež na Schoofa, aby urobil vyhlásenie.



"Tento kabinet nie je pre všetkých Holanďanov. Achahbarová má úplnú pravdu, keď hovorí, že už toho bolo dosť. Rasistické vyhlásenia sú v tejto vláde na dennom poriadku," povedal líder opozičnej Ľavicovej aliancie (Zelení – Strana práce) Frans Timmermans.



Vyšetrovanie násilností v holandskej metropole pokračuje a podľa DPA zatiaľ nie je jasné, kto je za útoky skutočne zodpovedný. Podľa polície sa násilností dopúšťali aj izraelskí fanúšikovia a vykrikovali rasistické heslá proti Palestínčanom.



Po Achahbarovej tak údajne zvažujú odstúpenie aj ďalší členovia vlády za NSC vrátane ministerky vnútra Judith Uitermarkovej, uviedli holandské noviny AD.



Rezignácia štátnej tajomníčky vyvolala krízu štvorkoalície, ktorá by mohla prísť o väčšinu v parlamente, ak z nej odíde strana NSC. Lídri koaličných strán sa v piatok večer zišli na mimoriadne rokovania do sídla premiéra Schoofa. Očakáva sa, že rozhovory sa pretiahnu do noci.