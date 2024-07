V Holandsku klesal počet kvalifikovaných migrujúcich pracovníkov

Brusel 9. júla (TASR) - Počet kvalifikovaných migrujúcich pracovníkov, ktorí sa sťahujú do Holandska, klesol v roku 2023 o 18 percent. Stalo sa tak po 15 rokoch takmer neprerušeného rastu tohto typu zamestnancov, uviedol v utorok informačný portál DutchNews.nl.



DutchNews.nl s odvolaním sa na údaje národného štatistického úrady CBS spresnil, že vlani celkovo 21.510 ľudí, ktorí prišli do Holandska z krajín mimo EÚ, bolo klasifikovaných ako "vedomostní migranti", v roku 2022 ich však bolo 26.250.



Od roku 2004 sa počet nárastu kvalifikovaných migrujúcich pracovníkov znížil iba raz, v rok 2020, a to pre protipandemické a cestovné obmedzenia zavedené v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



Klesajúci trend odráža prudké zníženie počtu kvalifikovaných pracovníkov prichádzajúcich z Indie, Turecka a Južnej Afriky. Indovia sú aj naďalej najväčšou skupinou, so 4520 novými pracovníkmi v roku 2023, čo je dvakrát viac ako počet Číňanov, druhá najväčšia skupina kvalifikovaných migrantov.



Od roku 2021 musia pracovníci zo Spojeného kráľovstva spĺňať kritériá podľa pravidiel dohody o brexite, čím sa k vlaňajšiemu celkovému počtu pridalo 1125 kvalifikovaných britských pracovníkov.



Údaje CBS potvrdili tiež, že naďalej rastie aj migrácia študentov, v roku 2023 sa na holandské univerzity a vysoké školy zaregistrovalo rekordných 22.995 študentov z krajín mimo EÚ, čo predstavuje nárast o takmer 11 percent.



Nová štvorčlenná pravicová koaličná vláda prisľúbila sprísniť vstupné kritériá pre vedomostných migrantov ako súčasť svojho všeobecného záväzku implementovať "najkomplexnejší balík opatrení na riešenie migrácie".











(spravodajca TASR Jaromír Novak)