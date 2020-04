V Holandsku klesla miera infekcie novým koronavírusom na polovicu

Amsterdam 1. apríla (TASR) - Opatrenia, ktoré prijala holandská vláda na obmedzenie šírenia nového koronavírusu, viedli k zníženiu miery infekcie na polovicu oproti stavu pred ich zavedením. Vláda minulý mesiac zatvorila všetky školy, reštaurácie a bary. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.



"Zdá sa, že opatrenia fungujú. Teraz je veľmi dôležité, aby sme v nich pokračovali. Pri tomto tempe sa infekcia pomaly zníži. To však neznamená, že môžeme zmierniť naše opatrenia, pretože potom by sa miera infikovaných opäť zvýšila," povedal vedúci Holandského inštitútu verejného zdravia Jaap van Dissel.



Napriek nízkej miere infekcie by podľa Van Dissela mal počet pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti v nasledujúcich týždňoch naďalej prudko rásť a na konci mesiaca môže dosiahnuť vrchol okolo 2400 pacientov.



V Holandsku na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus, zomrelo dosiaľ 1173 ľudí, z nich 134 za posledný deň, vyplýva zo stredajších údajov zverejnených úradmi. Počet potvrdených prípadov nákazy vzrástol o 1019 na 13.614.