V Holandsku našli kostru, ktorá možno patrí mušketierovi d'Artagnanovi
Kostru našli v hlavnej lodi moderného kostola, ktorého počiatky však siahajú minimálne do 13. storočia.
Autor TASR
Amsterdam 31. marca (TASR) - Kostru pravdepodobne patriacu francúzskemu vojakovi d'Artagnanovi objavili v kostole v holandskom meste Maastricht, kde zomrel. Bol inšpiráciou pre slávnu postavu románu Traja mušketieri,
Kostru našli v hlavnej lodi moderného kostola, ktorého počiatky však siahajú minimálne do 13. storočia, a to počas opráv súvisiacich s čiastočným prepadom podlahy vo februári, informovala tlačová agentúra AFP.
Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan, mušketier kráľov Ľudovíta XIII. a Ľudovíta XIV., strávil celý život v službách francúzskej koruny. Šľachtic z Gaskonska bol v 19. storočí inšpiráciou pre hrdinu románu Alexandra Dumasa - postavu, ktorá je dnes vďaka knihe a mnohým filmovým adaptáciám známa na celom svete. D'Artagnan zahynul počas obliehania Maastrichtu v roku 1673.
Podľa diakona Josa Valkeho, ktorý bol prítomný pri prvotných vykopávkach, sa v blízkosti kostry našla francúzska minca. „Okrem toho poloha hrobu naznačuje, že išlo o významnú osobnosť. Kostru naški na mieste, kde kedysi stál oltár a v tej dobe boli pod oltármi pochovávaní len príslušníci kráľovskej rodiny alebo iné významné osobnosti,“ vysvetlil Valke.
Kostrové ostatky previezli do archeologického inštitútu v meste Deventer na východe Holandska. Z kostry bola odobraná vzorka DNA, ktorú analyzujú v laboratóriu v Mníchove.
„Vždy som veľmi opatrný, som vedec, ale teraz mám veľké očakávania,“ povedal archeológ Wim Dijkman, ktorý pátra po d'Artagnanových ostatkoch takmer 30 rokov.
