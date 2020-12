V Holandsku od utorka platí zákon o povinnom nosení rúšok v exteriéri

Amsterdam 1. decembra (TASR) - V Holandsku v utorok vstúpil do platnosti zákon, ktorý nariaďuje povinné nosenie rúšok vo vonkajších priestoroch, uviedla agentúra Reuters.



Nosenie rúšok je počas nasledujúcich troch mesiacov po novom povinné na školách, v supermarketoch a reštauráciách. V prípade neuposlúchnutia nariadenia hrozí pokuta do výšky 95 eur.



Vzhľadom na odporúčania holandského Národného inštitútu pre verejné zdravie a životné prostredie (RIVM) vydala holandská vláda v období od marca do septembra odporučenie nosiť rúška vo verejnej doprave.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) od júna odporučila nosenie rúšok vo vonkajších priestoroch na miestach, kde nie je možné dodržať náležité odstupy. Šéf RIVM Jaap van Dissel však tvrdil, že neexistujú vedecké štúdie, ktoré by účinnosť rúšok preukázali, a domnieval sa, že ich používanie bude mať za následok, že ľudia nebudú rešpektovať "dôležitejšie" nariadenia týkajúce sa dodržiavania náležitých odstupov.



Vláda však 30. septembra zmenila taktiku a začala používanie rúšok v preľudnených priestoroch "naliehavo odporúčať". Holandský parlament musel pre opatrenie schváliť špeciálny zákon, na základe ktorého nie je povinnosť nosenia rúška protiústavná.



Holandsko od začiatku pandémie zaznamenalo 523.478 prípadov nákazy, v súvislosti s ktorou krajina hlási 9376 úmrtí.