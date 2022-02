EŠTE NÁKAZLIVEJŠÍ: Vedci odhalili nebezpečnejší variant HIV

Amsterdam 4. februára (TASR) - Vedci pôsobiaci na Oxfordskej univerzite v Británii v rámci dlhoročnej štúdie objavili v Holandsku doteraz neznámy, nebezpečnejší a nákazlivejší variant vírusu HIV, ktorý spôsobuje chorobu AIDS. TASR o tom informovala na základe štúdie zverejnenej vo vedeckom časopise Science.



U pacientov infikovaných týmto novoobjaveným "VB variantom" bolo jeho množstvo v ich krvi 3,5- až 5,5-krát vyššie ako u osôb, ktoré boli nakazené inými variantmi, všíma si agentúra AFP.



Variant objavili vedci vďaka dlhodobému monitorovaniu vzoriek v rámci projektu Beehive. Dovedna odhalili 109 osôb infikovaných variantom VB, pričom len štyria z nich žijú mimo Holandska v iných krajinách západnej Európy.



Oxfordský epidemiológ a hlavný autor štúdie Chris Wymant však v rozhovore pre AFP uistil verejnosť, že nový variant nie je dôvodom na paniku. Proti tomuto variantu sú totiž efektívne rovnaké lieky, aké sa používajú pri infekcii bežným HIV vírusom. Pacienti s prístupom k týmto liečivám mali podobnú imunitnú reakciu a mieru prežitia ako jednotlivci s inými variantami HIV.



Variant VB sa v Holandsku začal šíriť pravdepodobne koncom 80. rokov minulého storočia, jeho výskyt však začal klesať okolo roku 2010, uvádzajú výskumníci.



"Naše zistenia len potvrdzujú dôležitosť smerníc Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), podľa ktorých majú mať jednotlivci s rizikom infekcie HIV prístup k pravidelnému testovaniu, ktoré im umožní včasnú diagnostiku, po ktorej nasleduje okamžitá liečba,“ uviedol v tlačovej správe spoluautor štúdie Christophe Fraser.



Závery štúdie podporujú teóriu, že vírusy sa časom môžu vyvinúť a stať nebezpečnejšími, čo je populárna hypotéza, ktorá však pre nedostatok dôkazov doteraz nebola potvrdená. Ďalší nedávny príklad mutácie, ktorá bola nebezpečnejšie ako pôvodný vírus, bol koronavírusový variant delta, poznamenáva AFP.



Objav tohto variantu by mal byť podľa Wymanta pre svet varovaním, že sa nemôže spoliehať na to, že vírusy sa časom stanú miernejšími.