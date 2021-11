Ľudia protestovali proti opatreniam, holandská polícia zatkla 51 osôb

Haag 21. novembra (TASR) - Nové nepokoje vypukli v sobotu večer v niektorých holandských mestách po tom, čo vláda ohlásila prísne opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Výtržníci hádzali kamene a petardy do polície a podpaľovali bicykle. Protesty v krajine vyústili do násilia už druhý večer po sebe, informovala tlačová agentúra AFP.



Polícia zatkla v sobotu niekoľko osôb v robotníckej štvrti Haagu a použila proti tamojším výtržníkom vodné delo. V ostatných častiach Holandska sa tiež počas dňa konali menšie protesty, ale boli prevažne pokojné, uviedol reportér AFP.



V piatok neskoro večer utrpeli v Rotterdame zranenia najmenej dvaja ľudia, keď polícia vypálila do protestujúcich varované aj cielené výstrely a zatkla aj 51 osôb. Starosta Rotterdamu Ahmed Aboutaleb opísal násilie v meste ako "orgie". Zranení ľudia sú stále v nemocnici a vyšetrovanie ukáže, či zranenia spôsobili "policajné náboje". Do nemocnice však odviezli aj policajta, ktorý utrpel zranenia nohy. Ďalší policajti mali poškodený sluch, pretože výtržníci odpálili veľké množstvo petárd.



Polícia v Rotterdame vysvetlila, že v piatok neskoro večer vystrelila niekoľko varovných výstrelov, ale "v jednom bode sa situácia zmenila na takú nebezpečnú, že príslušníci boli nútení strieľať cielene do terčov".



Holandsko sa minulú sobotu ako prvá západoeurópska krajina vrátilo v toto zimné obdobie k čiastočnému lockdownu a obmedzenia majú trvať najmenej tri týždne. Vláda teraz plánuje zakázať nezaočkovaným ľuďom vstup do niektorých zariadení a prevádzok.



Počas tejto soboty sa zhromaždilo v Amsterdame niekoľko tisíc ľudí nahnevaných najnovšími protiepidemickými opatreniami, aj keď jedna skupina v priebehu dňa zrušila svoje zhromaždenie a dôvodom bolo násilie z predchádzajúcej noci.



Ďalších tisíc ľudí pochodovalo juhoholandským mestom Breda blízko belgických hraníc. Niesli pútače s heslami ako "Nechceme lockdown". Organizátori uviedli, že sú proti plánu premiéra Marka Rutteho vylúčiť nezaočkovaných z barov a reštaurácií. "Ľudia chcú žiť, preto sme tu. Ale nie sme výtržníci. Prichádzame v pokoji," povedal organizátor Joost Eras.