V Holandsku polícia zatkla muža podozrivého z krádeže diel Warhola

Amsterdam 5. novembra (TASR) - Holandská polícia v utorok zadržala 23-ročného muža podozrivého zo zapojenia do krádeže známej série sieťotlačí amerického umelca Andyho Warhola z galérie na juhu Holandska. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AP.



Zlodeji sa v noci na piatok pokúsili z galérie v meste Oisterwijk ukradnúť všetky štyri diela zo série Vládnuce kráľovné z roku 1985, na ktorých Warhol zachytil vtedajšie panovníčky Spojeného kráľovstva, Holandska, Dánska a Svazijska. Dve diela pri úteku nechali poškodené na ulici.



Polícia uviedla, že podozrivého muža, ktorého identitu nezverejnili, zadržala v obci Berkel-Enschot len šesť kilometrov od Oisterwijku. Ďalšie detaily neposkytla.



Majiteľ galérie v Oisterwijku Mark Peet Visser informoval, že ukradnuté diela neboli nájdené. Dodal, že dva poškodené výtlačky boli zverené reštaurátorovi.



Vlámanie do galérie zachytili bezpečnostné kamery. Visser skonštatoval, že išlo o amatérskych zlodejov. Podľa jeho slov vyhodili do vzduchu dvere budovy, ktorú výbuch značne poškodil, pričom následne zistili, že do ich vozidla sa im všetky štyri diela nezmestia.



Dva portréty, sieťotlače britskej kráľovnej Alžbety II. a dánskej kráľovnej Margaréty II., zlodeji vytrhli z rámov, čím ich podľa majiteľa galérie nenávratne poškodili.



Warhol po prvom vydaní série "kráľovien" vytvoril početné ďalšie výtlačky, sčasti v rôznych farbách a prevedeniach. Štyri číslované a podpísané sieťotlačové portréty kráľovnej Beatrix sa v roku 2021 v Haagu vydražili za celkovo 217.000 eur.