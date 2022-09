V Holandsku prepustili vodiča kamiónu, ktorý narazil do ľudí na oslave

Brusel/Amsterdam 9. septembra (TASR) - Súd v Rotterdame rozhodol o prepustení z väzby vodiča kamiónu, ktorý koncom augusta narazil do ľudí v holandskej obci Nieuw Beijerland. Na správu internetového denníka NL Times upozornil spravodajca TASR.



Pri nehode 27. augusta zahynulo šesť ľudí vrátane ženy, ktorá mala termín pôrodu v septembri, ďalších sedem vrátane detí sa zranilo. Podľa súdneho rozhodnutia je španielsky vodič podozrivý z trestného činu, nemusí však zotrvať vo vyšetrovacej väzbe a môže sa vrátiť do rodnej krajiny. Prokuratúra sa chce proti tomu odvolať.



Vodiča po nehode vzali do vyšetrovacej väzby. Jeho obhajca pre komerčnú televíziu RTL4 povedal, že jeho klient mohol mať epileptický záchvat, pretože si nepamätá podrobnosti o nehode. Záchvaty mal už aj predtým, ale "dodržiava pokyny lekára a zodpovedne berie lieky".



Podľa prokuratúry by mal vodič zostať vo väzbe aj kvôli možnosti, že spôsobí ďalšiu nehodu. Za volant si však legálne nemôže sadnúť, pretože mu odobrali vodičský preukaz. Musí tiež reagovať na každú správu od polície a prokuratúry v Holandsku a Španielsku. "Vyšetrovanie nebude v dohľadnej dobe ukončené. Stále čakáme na ďalšie krvné testy a lekárske údaje zo Španielska, aby sme určili, či mohol zohrať úlohu zdravotný stav alebo lieky," uviedla holandská prokuratúra.



"Ak človek užíva lieky proti epilepsii, nesmie viesť nákladné auto alebo autobus. To platí aj v prípade, že pacient už dlho nemal záchvat," uvádza NL Times s odkazom na Ústredný úrad pre vydávanie vodičských preukazov (CBR). Podľa CBR niektoré protiepileptické liečivá, ako fenobarbital, fenytoín, primidón či karbamazepín bránia v riadení úžitkových vozidiel.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)