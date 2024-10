V Holandsku prvýkrát použili nový zákon proti sexuálnemu obťažovaniu

Haag 2. októbra (TASR) - Súd v Rotterdame pokutoval v stredu istého muža za to, že na ulici sexuálne obťažoval ženu, ktorú chytil za boky. Ide o vôbec prvý rozsudok tohto typu od začiatku júla, keď v Holandsku vstúpil do platnosti nový zákon proti sexuálnemu obťažovaniu na verejnosti aj na internete, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.



Tridsaťtriročný muž, v médiách uvádzaný ako Asmerom Z., obťažoval v auguste mladú ženu, pričom svedkami jeho konania boli dvaja policajti v utajení. Žena podľa ich slov reagovala na opísané správanie so strachom a v šoku sa ponáhľala preč.



Podľa verdiktu sa jej muž dotýkal bez jej súhlasu, a to spôsobom, ktorý možno považovať za hrozivý, zraňujúci a ponižujúci. "Nemalo by sa zabúdať na to, že ide o trestný čin a že urážky a vyhrážky sú trestné činy," uvádza sa vo verdikte.



Muža pokutovali sumou 280 eur, z ktorej však teraz musí zaplatiť len 100 eur. Zvyšnú čiastku mu odpustia, ak sa do dvoch rokov znova nespácha ďalší trestný čin. AFP približuje, že v minulosti ho už odsúdili za niekoľko trestných činov vrátane napadnutia a močenia na verejnosti.



Ide o vôbec prvý takýto prípad, ktorý sa dostal na súd od 1. júla, keď v Holandsku vstúpil do platnosti nový zákon o sexuálnych deliktoch, ktorý kriminalizuje takéto obťažovanie na verejnosti, ale aj na internete. Trestateľné sú v súlade s ním nevyžiadané dotyky, nevhodné poznámky či gestá. V rámci pilotného projektu zameraného na prichytenie páchateľov takýchto činov nasadili do ulíc miest Rotterdam, Utrecht a Arnhem tímy policajtov v utajení.