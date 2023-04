V Holandsku rastie počet maloletých utečencov bez sprievodu dospelých

Brusel/Amsterdam 17. apríla (TASR) - Holandsko v roku 2022 prijalo rekordný počet maloletých utečencov bez sprievodu dospelých. V pondelok na to upozornili holandské médiá, informuje spravodajca TASR.



Celkový počet neplnoletých migrantov sa podľa údajov Národnej migračnej služby (IND) takmer zdvojnásobil: z 2191 v roku 2021 na 4207 v minulom roku. Čiastočne to zapríčinilo zrušenie protipandemických obmedzení pri cestovaní.



IND upozornila, že niektoré rodiny migrantov posielajú svoje deti dopredu, pretože maloletí utečenci majú silnejšie práva ako dospelí. Neskôr sa môžu v Holandsku spojiť s rodičmi na základe pravidiel o zlučovaní rodín.



Minister pre azylovú politiku Eric van der Burg sa vlani pokúsil obmedziť pravidlá o zlúčení rodín, aby zmiernil tlak na systém ubytovania utečencov. Nepodarilo sa mu to, pretože podľa Štátnej rady takýto krok porušuje domáce aj európske právo.



Spravodajský portál DutchNews.nl pripomenul, že na osoby do 18 rokov sa nevzťahuje dublinské nariadenie, podľa ktorého utečenci musia požiadať o azyl v prvej krajine EÚ, do ktorej prídu.



Ako minulý týždeň upozornilo ministerstvo spravodlivosti, Holandsko za posledných 10 rokov poskytovalo maloletým utečencom viac práv. Preto ich rodiny napríklad zo Sýrie zámerne posielali samých.



Počet žiadostí o azyl maloletými bez sprievodu dospelého vzrástol najviac u utečencov zo Somálska (o 88 percent), Afganistanu (42 percent), Sýrie (31 percent) a Jemenu (24 percent).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)