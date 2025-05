V Holandsku rozbili gang, ktorý kradol z bankomatov pomocou výbušnín

Haag 28. mája (TASR) - Holandská polícia v utorok oznámila, že vďaka koordinovanému medzinárodnému vyšetrovaniu rozbila gang špecializujúci sa na lúpeže bankomatov pomocou výbušnín. Zadržaných bolo v uplynulých dňoch celkovo 18 ľudí, prevažne Holanďanov, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Zločineckej skupine sa pripisuje zodpovednosť za sériu výbuchov bankomatov, a to najmä na území Nemecka. K najnovším zadržaniam - piatich mužov vo veku od 20 do 48 rokov - došlo v utorok holandskej provincii Utrecht a v metropolitnej oblasti Amsterdamu. Zvyšné osoby zadržali počas predchádzajúcich dní.



Polícia zároveň počas domových prehliadok zaistila približne 360.000 eur v hotovosti, ako aj kryptomenu s aktuálnou hodnotu vyše 600.000 eur. Vyšetrovatelia zaistili tiež zariadenie a nástroje použité pri útokoch vrátane výbušnín, falošných poznávacích značiek, strojov na počítanie peňazí či vozidiel. V jednom z áut objavili aj 12 sudov s benzínom.



Zločinecká skupina sídlila v okolí Utrechtu. Pripisujú sa jej výbuchy desiatok bankomatov v Nemecku, ktoré podnietili Európsky policajný úrad (Europol) k spusteniu vyšetrovania v spolupráci s holandskými a nemeckými úradmi.



Gang zrejme najskôr pôsobil v Holandsku, no do Nemecka sa presunul po tom, ako holandské banky zlepšili ochranu svojich bankomatov. Predpokladá sa však, že je zodpovedný aj za obdobné výbuchy vo Švajčiarsku, Francúzsku či Rakúsku. Polícia vyčíňanie gangu označila za bezohľadné a zároveň veľmi profesionálne.



Výbuchy obvykle nezničili len bankomaty, ale poškodili aj priľahlé budovy a nebezpečenstvu boli vystavení aj ľudia v okolí. Páchatelia po činoch utiekli nazad do Holandska. Vo viacerých nemeckých spolkových krajinách spôsobili škody vo výške najmenej 1,5 milióna eur a odcudzili približne 1,2 milióna eur.