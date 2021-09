V Holandsku sa konali protesty proti covidpasom

Haag 25. septembra (TASR) - Stovky ľudí v sobotu protestovali v holandskej metropole Haag proti covidpasom, ktorými sa Holanďania od tohto víkendu musia preukazovať. Holandský premiér Mark Rutte tiež v sobotu odvolal námestníčku ministra hospodárstva Monu Keijzerovú, ktorá vyjadrila negatívny postoj ku covidpasom, informovala agentúra Reuters.



Covidpasmi, teda potvrdením o očkovaní alebo negatívnom teste na koronavírus, sa obyvatelia Holandska musia preukazovať od soboty pri vstupe do barov, reštaurácií a na športové a kultúrne podujatia. Zároveň v Holandsku rušia reštrikcie, ktoré obmedzovali kapacitu verejných podujatí a nariaďovali fyzické rozstupy medzi ich návštevníkmi. V krajine totiž dostalo aspoň prvú dávku vakcíny proti koronavírusu už približne 72 percent obyvateľov.



Podľa agentúry Reuters väčšina Holanďanov s covidpasmi súhlasí, avšak niekoľko stoviek ľudí proti ich používaniu v Haagu protestovalo. Demonštranti so sebou mali transparenty, na ktorých prirovnávali protipandemické opatrenia k opatreniam, ktoré prijímali represívne režimy. "Medicínsky apartheid. Stop očkovacím pasom" stálo na jednom z transparentov.



Viac ako 40 percent vlastníkov barov a reštaurácií sa pritom vyjadrilo, že covidpasy od svojich zákazníkov nebudú požadovať, uviedlo to tamojšie združenie pohostinstiev. To vo svojom vyhlásení uviedlo, že mnohí majitelia prevádzok vnímajú covidpasy ako "politický nástroj", ktorý je namierený na zvýšenie miery zaočkovanosti, a mohol by im uškodiť a sťažiť zotavenie z následkov pandémie.



Niekoľko hodín po tom, ako nariadenie o požívaní covidpasov vstúpilo do platnosti, odvolal holandský premiér Mark Rutte námestníčku ministra hospodárstva Monu Keijzerovú, ktorá verejne toto opatrenie spochybnila. Rutteho kancelária uviedla, že Keijzerovú odvolali, pretože jej komentáre boli v rozpore s politikou kabinetu.