V Holandsku sa konali zhromaždenia proti krajnej pravici a Wildersovi

Utrecht 23. novembra (TASR) - V holandských mestách Utrecht a Amesterdam sa vo štvrtok večer konali zhromaždenia, ktorých účastníci vyjadrovali protest proti víťazstvu strany krajne pravicového politika Geerta Wildersa v stredajších parlamentných voľbách.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá pripomenula, že Wilders ohromil holandskú verejnosť i politickú elitu tým, že na základe výsledku volieb získal v parlamente 37 poslaneckých kresiel a stal sa najsilnejšou stranou v zákonodarnom zbore.



Hoci Wilders počas predvolebnej kampane zmiernil niektoré svoje tvrdšie protiislamské vyjadrenia, manifest jeho krajne pravicovej Strany slobody (PVV) vyzýva na zákaz mešít a Koránu v Holandsku, doplnila AFP.



Pochod v Utrechte zorganizovali ľavicové strany, ktoré takto chceli Holanďanom "ukázať, že nikdy nikoho nenechajú napospas osudu a že bojujú za práva každého" človeka. Pochod v Amsterdame zvolali antifašistické združenia.



Medzi účastníkmi zhromaždenia v Utrechte bola podľa AFP aj 25-ročná študentka žurnalistiky pôvodom zo Sýrie, ktorá v rozhovore s médiami uviedla, že Wildersov volebný úspech v nej vyvolal "veľké obavy, pretože PVV je otvorene rasistická strana, ktorá chce 'deislamizovať' krajinu".



Mladá žena dodala, že mnohí jej priatelia sú utečenci s povolením na pobyt v Holandsku, ktorí sa teraz obávajú o svoju budúcnosť. V manifeste PVV sa totiž uvádza, že takéto povolenia by sa mali zrušiť, pretože "časti Sýrie sú teraz bezpečné".



"Ja sama pochádzam zo Sýrie, takže viem, aké to je utekať pred vojnou do bezpečnej krajiny, ale teraz sa už necítim bezpečne, pretože mám pocit, že veľa Holanďanov chce, aby sme odišli," povedala študentka pre AFP.



Po víťazstve krajnej pravice v parlamentných voľbách, ktoré prekvapilo celú krajinu, stojí jej islamofóbny líder Geert Wilders pred náročnou úlohou: musí presvedčiť svojich súperov z volieb, aby s ním vytvorili koalíciu. Aby mohol vládnuť, bude musieť dosiahnuť dohodu s pravicovými a stredopravými stranami, doplnila AFP.